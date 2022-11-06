Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Представитель Дзюбы отреагировал на новость об уходе игрока из «Адана Демирспора»

    Леонид Голдьман, представитель форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, высказался по ночной новости о якобы разрыве контракта с клубом.

    «Никак не могу прокомментировать.

    Многие считают, что новость с Дзюбой – шутка? Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть даeт комментарий, откуда взял эту информацию», – сказал Гольдман.

    • В последних матчах Дзюба не попадал в заявку.
    • Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.
    • 34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных

    Новости по теме
    Григорий Иванов: «Урал» не заинтересован в Дзюбе. Не хочу ему звонить» 2
    Дзюба может вернуться в Россию. Он расторг контракт с «Адана Демирспором» («Матч ТВ») 6
    Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором». Игрок пробыл в команде три месяца (Иван Карпов) 18
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23464

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      А кому нужны твои комментарии? И так давно всё понятно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11