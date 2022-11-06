Представитель Дзюбы отреагировал на новость об уходе игрока из «Адана Демирспора»

Леонид Голдьман, представитель форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, высказался по ночной новости о якобы разрыве контракта с клубом.

«Никак не могу прокомментировать.

Многие считают, что новость с Дзюбой – шутка? Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть даeт комментарий, откуда взял эту информацию», – сказал Гольдман.

В последних матчах Дзюба не попадал в заявку.

Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.

34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

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