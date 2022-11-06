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    Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над «Зенитом»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о победе над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ (2:1).

    «Сложный матч. Ясно, что «Зенит» имеет великолепный подбор футболистов. Хорошо выполнили план на игру в первом тайме. Высоко прессинговали, владели мячом, проводили много хороших атак, могли забивать третий мяч.

    В перерыве попросил ребят, чтобы они все же нашли мяч. Ведь концовку первого тайма провели без мяча, это плохо. Мы не хотим так играть. Сыграли более качественно. Мне кажется, все закономерно. Были более целеустремленными, чтобы выиграть игру. Слава богу, мы выиграли», – сказал тренер.

    • Ташуев принял «Ахмат» в сентябре, придя из белорусского «Шахтера».
    • «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.
    • «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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