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    РПЛ. «Факел» уступал в 2 мяча, но вырвал ничью у «Краснодара» (3:3). У опорника Квеквескири дубль

    «Факел» в 16-м туре РПЛ спас ничью против «Краснодара». К 72-й минуте воронежцы уступали в два мяча.

    Дубль оформил опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири.

    «Краснодар» опустился на седьмое место. «Факел» идет в зоне переходных матчей.

    Воронежцы не побеждают десять матчей подряд.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Факел (Воронеж) – Краснодар – 3:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Акбашев, 11; 1:1 – Кордоба, 29; 1:2 – Баньяц, 43 (с пенальти); 1:3 – Ионов, 62; 2:3 – Квеквескири, 72; 3:3 – Квеквескири, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +526

      RyslanZ 1 час назад

      Уважение к неуступчивому Факелу,для которого нет футбольных авторитетов !

      0
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      Рейтинг: +98733

      zigbert 1 час назад

      Краснодару за эту ничью нужно обижаться только на себя.
      Квеквескири забил потрясающие мячи.

      1
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      Рейтинг: +26561

      JTherry 1 час назад

      после 1:3 перестал смотреть матч, подумал, что игра уже сделана... не тут-то было, Факеры дали жару бычкам по рогам..! молодцы, два мяча отыграли и взяли свои очки на своем поле...) у Квеквескири - отличный ударище..!!!

      3
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      Рейтинг: +256

      Ill Ich 1 час назад

      Да, голы Квеквескири получились как важными, так и красивыми! Думалось, что он только бычить может.

      0
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      Рейтинг: +66331

      portero 1 час назад

      Восьмое место надеюсь удержим, Факелу очки нужнее, надо им подниматься из зоны переходных игр....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2501

      Krasnodar 123 1 час назад

      Гражданин Старожук, с вещами на выход!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7549

      mihail200606 1 час назад

      Блин,ну Краснодар. .. когда стабильность будет...

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      Рейтинг: +69446

      insider_retro 1 час назад

      Факел даёт жару по любому...

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      Рейтинг: +98733

      zigbert > insider_retro 1 час назад

      Веселая команда. Никому не сдается, правда очков маловато.

      2
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      Рейтинг: +2423

      docndoc 2 часа назад

      Из двух вариантов, кого смотреть, выбрал Факел-Краснодар.. И не прогадал.. Смесь триллера, боевика и трагикомедии))) Зато какое зрелище! Когда Факел врубает режим сверхнаглости, мало кто может устоять. Ничья, достойная победы. Молодцы!.
      P.S. А в Питере сенсация случилась, а я то думал, что там уже всё предопределено..
      Ну надо же, какая неприятность..)))))

      5
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      Рейтинг: +26585

      slavutiq70 2 часа назад

      Молодцы Факел ... два мяча отыграли . проявили характер ...

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