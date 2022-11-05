РПЛ. «Факел» уступал в 2 мяча, но вырвал ничью у «Краснодара» (3:3). У опорника Квеквескири дубль

«Факел» в 16-м туре РПЛ спас ничью против «Краснодара». К 72-й минуте воронежцы уступали в два мяча.

Дубль оформил опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири.

«Краснодар» опустился на седьмое место. «Факел» идет в зоне переходных матчей.

Воронежцы не побеждают десять матчей подряд.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Факел (Воронеж) – Краснодар – 3:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Акбашев, 11; 1:1 – Кордоба, 29; 1:2 – Баньяц, 43 (с пенальти); 1:3 – Ионов, 62; 2:3 – Квеквескири, 72; 3:3 – Квеквескири, 84.

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