Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Факел» уступал в 2 мяча, но вырвал ничью у «Краснодара» (3:3). У опорника Квеквескири дубль

РПЛ. «Факел» уступал в 2 мяча, но вырвал ничью у «Краснодара» (3:3). У опорника Квеквескири дубль

5 ноября 2022, 18:24
12

«Факел» в 16-м туре РПЛ спас ничью против «Краснодара». К 72-й минуте воронежцы уступали в два мяча.

Дубль оформил опорный полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири.

«Краснодар» опустился на седьмое место. «Факел» идет в зоне переходных матчей.

Воронежцы не побеждают десять матчей подряд.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Факел (Воронеж) – Краснодар – 3:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Акбашев, 11; 1:1 – Кордоба, 29; 1:2 – Баньяц, 43 (с пенальти); 1:3 – Ионов, 62; 2:3 – Квеквескири, 72; 3:3 – Квеквескири, 84.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Факел Краснодар Квеквескири Ираклий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1667661947
Молодцы Факел ... два мяча отыграли . проявили характер ...
Ответить
docndoc
1667662707
Из двух вариантов, кого смотреть, выбрал Факел-Краснодар.. И не прогадал.. Смесь триллера, боевика и трагикомедии))) Зато какое зрелище! Когда Факел врубает режим сверхнаглости, мало кто может устоять. Ничья, достойная победы. Молодцы!. P.S. А в Питере сенсация случилась, а я то думал, что там уже всё предопределено.. Ну надо же, какая неприятность..)))))
Ответить
insider_retro
1667663557
Факел даёт жару по любому...
Ответить
Krasnodar 123
1667664252
Гражданин Старожук, с вещами на выход!!!
Ответить
portero
1667665019
Восьмое место надеюсь удержим, Факелу очки нужнее, надо им подниматься из зоны переходных игр....
Ответить
Ill Ich
1667665541
Да, голы Квеквескири получились как важными, так и красивыми! Думалось, что он только бычить может.
Ответить
JTherry
1667665665
после 1:3 перестал смотреть матч, подумал, что игра уже сделана... не тут-то было, Факеры дали жару бычкам по рогам..! молодцы, два мяча отыграли и взяли свои очки на своем поле...) у Квеквескири - отличный ударище..!!!
Ответить
zigbert
1667665813
Краснодару за эту ничью нужно обижаться только на себя. Квеквескири забил потрясающие мячи.
Ответить
RyslanZ
1667666511
Уважение к неуступчивому Факелу,для которого нет футбольных авторитетов !
Ответить
Pawel12
1667671926
Факел!!! Сектор Газа всегда с вами)))) Вы Большие Молодцы!
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
3
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
Вчера, 23:17
1
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
8
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
Вчера, 22:40
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
Вчера, 22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
Вчера, 21:55
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
2
Все новости
Все новости
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
2
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
Вчера, 21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Вчера, 20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
Вчера, 20:45
9
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
Вчера, 20:30
1
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:02
12
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
Вчера, 19:48
17
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 19:23
3
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
Вчера, 18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
Вчера, 18:43
10
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
Вчера, 18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
Вчера, 17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
Вчера, 17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
Вчера, 17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
Вчера, 17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
Вчера, 17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
Вчера, 16:56
3
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
Вчера, 16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
Вчера, 16:29
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+