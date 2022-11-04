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    Свинов сообщил, скольких болельщиков недосчитается «Факел» из-за Fan ID

    Вратарь «Факела» Илья Свинов поделился ожиданиями от введения Fan ID в Воронеже. Это должно произойти весной.

    – Именно в Воронеже с Fan ID на матчи будут ходить много людей. Понятно, активные фанаты не посещают игры, и многие старые болельщики перестанут ходить. Но если и будут изменения на трибунах, то не сильно значимые. Недосчитаемся из-за Fan ID тысячи три-четыре.

    – На ваш взгляд, эта система нужна в России?

    – Честно говоря, на мой взгляд, сейчас, скорее, не нужна. Может быть, когда-то точка зрения поменяется, но пока так. Видно, что и без этой системы беспорядков нет. Но закон приняли – надо его исполнять.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с весны будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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