Азмун не думает об уходе из «Байера»

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, заявил, что иранец не планирует менять команду.

Сообщалось, что 27-летний футболист близок к возвращению в РПЛ.

«Сердар усиленно готовится к чемпионату мира, снова набирает оптимальную форму после травмы.

В данный момент он вообще не думает о возможном уходе из «Байера», – сказал агент.

До перехода в «Байер» Азмун играл в России за «Зенит», «Рубин» и «Ростов».

В этом сезоне форвард провел 11 матчей и сделал 2 ассиста.

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