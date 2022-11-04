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    Азмун не думает об уходе из «Байера»

    Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, заявил, что иранец не планирует менять команду.

    Сообщалось, что 27-летний футболист близок к возвращению в РПЛ.

    «Сердар усиленно готовится к чемпионату мира, снова набирает оптимальную форму после травмы.

    В данный момент он вообще не думает о возможном уходе из «Байера», – сказал агент.

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    Источник: «РБ Спорт»

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