Азмун близок к возвращению в РПЛ

Азмуна в топку!
Нападающий «Байера» Сердан Азмун недоволен своим местом в команде. Он заинтересован в возвращении в Россию.
«Очень большая вероятность, что Азмун вернется в Россию, в РПЛ. Играть в футбол», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая.
Нападающий «Байера» Сердан Азмун недоволен своим местом в команде. Он заинтересован в возвращении в Россию.
«Очень большая вероятность, что Азмун вернется в Россию, в РПЛ. Играть в футбол», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая.
Азмуна в топку!
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А как же побороться... А как же наперекор судьбе...
А как когти-то рвал...
Нет слов. Азмун долго адаптировался к нашему чемпионату. За бугром требования выше, а неограниченного времени ему давать никто конечно не будет.