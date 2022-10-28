Азмун близок к возвращению в РПЛ

Нападающий «Байера» Сердан Азмун недоволен своим местом в команде. Он заинтересован в возвращении в Россию.

«Очень большая вероятность, что Азмун вернется в Россию, в РПЛ. Играть в футбол», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая.