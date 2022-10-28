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    Азмун близок к возвращению в РПЛ

    Нападающий «Байера» Сердан Азмун недоволен своим местом в команде. Он заинтересован в возвращении в Россию.

    «Очень большая вероятность, что Азмун вернется в Россию, в РПЛ. Играть в футбол», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая.

    • Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» зимой.
    • Летом купить Азмуна пыталось «Динамо».
    • 27-летний Азмун в сезоне Бундеслиги провел 8 матчей, 0 результативных действий.

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    Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3929

      Питерский князь 3 минуты назад

      Азмуна в топку!

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      Рейтинг: +10

      phyclapscoonna 18 минут назад

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      Рейтинг: +69403

      insider_retro 22 минуты назад

      А как же побороться... А как же наперекор судьбе...
      А как когти-то рвал...

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      Рейтинг: +13890

      playsh 56 минут назад

      Наконец дошло,что ни где не платят так много за ничего неделание на поле,чем в РПЛ.Южная Америка давно это поняла,нырнув под крыло газпрома...




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      Рейтинг: +1060

      qawzsexdr 1 час назад

      На кой он в РПЛ нужен, сбежал как крыса а теперь опомнился

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      Рейтинг: +1055

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Нет слов. Азмун долго адаптировался к нашему чемпионату. За бугром требования выше, а неограниченного времени ему давать никто конечно не будет.

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