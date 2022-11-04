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    Свинов рассказал, планирует ли возвращаться в «Спартак» из аренды в «Факеле»

    Вратарь «Факела» Илья Свинов, принадлежащий «Спартаку», заявил, что вернутся в московский клуб после завершения аренды.

    «Конечно, тема с возвращением в «Спартак» не закрыта. Там контракт до 2025 года. В любом случае я туда вернусь. Но как будет потом, никто сейчас не скажет.

    Может быть, я буду конкурентоспособен и мне скажут, что я могу остаться», – отметил Свинов.

    • Свинов провел 12 матчей в этом сезоне.
    • Он пропустил 21 мяч и трижды сыграл на ноль.

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    Источник: «РБ Спорт»

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