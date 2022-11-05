Где смотреть «Боруссия» – «Бохум»: во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига 5 ноября

«Боруссия» и «Бохум» сыграют в 13-м туре Бундеслиги.
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- Игра состоится в субботу, 5 ноября.
- Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Начало – в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия – Бохум
- Игру в прямом эфире будет показывать «Матч! Футбол 2».
Ставки на матч Боруссия – Бохум
- Победа «Боруссии» – 1.26
- Ничья – 6.20
- Победа «Бохума» – 12.5
Источник: «Бомбардир»