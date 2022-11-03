«Атлетико» придется продавать футболистов из-за вылета из еврокубков

А кого там продавать то и кроме Облака, Хименеса и Льоренте никого толкового нет, один сбитый хлам и пенсионеры
«Атлетико» потерял не менее 20 миллионов евро из-за провального выступления в Лиге чемпионов.
- Мадридцы играли в одной группе с «Порту», «Брюгге» и «Байером».
- Команда Диего Симеоне финишировала 4-й и впервые при аргентинском тренере не вышла в евровесну.
Чтобы покрыть убытки от вылета из еврокубков, клубу придется продавать футболистов зимой.
«Атлетико» постарается найти покупателей на тех игроков, которых мало задействуют в этом сезоне.
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