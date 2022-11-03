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    «Атлетико» придется продавать футболистов из-за вылета из еврокубков

    «Атлетико» потерял не менее 20 миллионов евро из-за провального выступления в Лиге чемпионов.

    • Мадридцы играли в одной группе с «Порту», «Брюгге» и «Байером».
    • Команда Диего Симеоне финишировала 4-й и впервые при аргентинском тренере не вышла в евровесну.

    Чтобы покрыть убытки от вылета из еврокубков, клубу придется продавать футболистов зимой.

    «Атлетико» постарается найти покупателей на тех игроков, которых мало задействуют в этом сезоне.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13980

      Skull_Boy 6 минут назад

      А кого там продавать то и кроме Облака, Хименеса и Льоренте никого толкового нет, один сбитый хлам и пенсионеры

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      Рейтинг: +10

      sеrjpoker 15 минут назад

      Еcли делаете ставки bet-gp.ru

      0
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