«Атлетико» придется продавать футболистов из-за вылета из еврокубков

«Атлетико» потерял не менее 20 миллионов евро из-за провального выступления в Лиге чемпионов.

Мадридцы играли в одной группе с «Порту», «Брюгге» и «Байером».

Команда Диего Симеоне финишировала 4-й и впервые при аргентинском тренере не вышла в евровесну.

Чтобы покрыть убытки от вылета из еврокубков, клубу придется продавать футболистов зимой.

«Атлетико» постарается найти покупателей на тех игроков, которых мало задействуют в этом сезоне.

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