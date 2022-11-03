Тарханов: «Возможно, Сычевой перейдет в «Спартак»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказался об игре форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

— Сычевой забил красивые голы, поэтому его заслуженно признали лучшим игроком октября, — сказал Тарханов.

— В голосовании болельщиков победил Федор Чалов. Лучше ли Сычевой Чалова?

— Они одинаковые нападающие, но кто из них больше забивает, тот и смотрится лучше.

— Сычевой говорил, что он хотел бы играть за «Спартак». Соответствует ли он уровню этой команды?

— Надо посмотреть, как бы он играл за «Спартак». Возможно, он и перейдет в «Спартак». Есть хороший пример Каштанова в «Урале», который играл в любительской лиге, а потом попал в клуб РПЛ.

Сычевой – 3-й бомбардир сезона РПЛ (11 голов).

26-летний игрок стоит 500 тысяч евро.

Сычевой – уроженец Крыма.

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