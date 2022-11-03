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    Тарханов: «Возможно, Сычевой перейдет в «Спартак»

    Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказался об игре форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

    — Сычевой забил красивые голы, поэтому его заслуженно признали лучшим игроком октября, — сказал Тарханов.

    — В голосовании болельщиков победил Федор Чалов. Лучше ли Сычевой Чалова?

    — Они одинаковые нападающие, но кто из них больше забивает, тот и смотрится лучше.

    — Сычевой говорил, что он хотел бы играть за «Спартак». Соответствует ли он уровню этой команды?

    — Надо посмотреть, как бы он играл за «Спартак». Возможно, он и перейдет в «Спартак». Есть хороший пример Каштанова в «Урале», который играл в любительской лиге, а потом попал в клуб РПЛ.

    • Сычевой – 3-й бомбардир сезона РПЛ (11 голов).
    • 26-летний игрок стоит 500 тысяч евро.
    • Сычевой – уроженец Крыма.

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    Источник: «РБ Спорт»

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