Тарханов: «Возможно, Сычевой перейдет в «Спартак»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказался об игре форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.
— Сычевой забил красивые голы, поэтому его заслуженно признали лучшим игроком октября, — сказал Тарханов.
— В голосовании болельщиков победил Федор Чалов. Лучше ли Сычевой Чалова?
— Они одинаковые нападающие, но кто из них больше забивает, тот и смотрится лучше.
— Сычевой говорил, что он хотел бы играть за «Спартак». Соответствует ли он уровню этой команды?
— Надо посмотреть, как бы он играл за «Спартак». Возможно, он и перейдет в «Спартак». Есть хороший пример Каштанова в «Урале», который играл в любительской лиге, а потом попал в клуб РПЛ.
- Сычевой – 3-й бомбардир сезона РПЛ (11 голов).
- 26-летний игрок стоит 500 тысяч евро.
- Сычевой – уроженец Крыма.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «РБ Спорт»