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    Черевченко назвал лучших игроков первого круга РПЛ

    Бывший тренер «Локомотива», «Химок» Игорь Черевченко назвал лучших футболистов первого круга РПЛ.

    «Кого я считаю лучшим по итогам первой части сезона в РПЛ? Ну, там много игроков. Я бы, во-первых, выделил из «Зенита» пару игроков атакующего плана. Каких именно? Бразильцев, кого же еще! Клаудиньо и Малкома, наверное? Ну, кроме Малкома точно.

    Ну и хороший отрезок проделал из «Оренбурга» нападающий Владимир Сычевой. Ну дальше будет видно», – сказал Черевченко.

    • Тренер вскоре может принять «Сочи».

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1673

      alefreddy 34 минуты назад

      ГазПРем рулит

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