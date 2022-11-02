Черевченко назвал лучших игроков первого круга РПЛ

Бывший тренер «Локомотива», «Химок» Игорь Черевченко назвал лучших футболистов первого круга РПЛ.

«Кого я считаю лучшим по итогам первой части сезона в РПЛ? Ну, там много игроков. Я бы, во-первых, выделил из «Зенита» пару игроков атакующего плана. Каких именно? Бразильцев, кого же еще! Клаудиньо и Малкома, наверное? Ну, кроме Малкома точно.

Ну и хороший отрезок проделал из «Оренбурга» нападающий Владимир Сычевой. Ну дальше будет видно», – сказал Черевченко.

Тренер вскоре может принять «Сочи».

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