Попов: «4-е место «Амкара» в 2008 году – стечение обстоятельств. Был указ, что «Динамо» должно стать третьим»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал слова Миодрага Божовича о том, что он занял бы первое место в РПЛ со «Спартаком»

«На тот момент (2008 год – прим. «Бомбардира») он мог выиграть чемпионат. Тогда не было столько игроков в лиге, которые бы прошли через иностранных тренеров. Иностранцы принесли в наш футбол тактику европейского уровня. Возможно, если бы у него был «Спартак», он бы занял место в тройке.

Наше четвертое место – стечение обстоятельств, мы тоже должны были быть в тройке. Сейчас нет смысла об этом рассуждать. Было много сдерживающих факторов.

Я не говорю, что мы должны были стать чемпионами. Ходили слухи, что был указ, что «Динамо» должно стать третьим. Думаю, это справедливо», – сказал Попов.

Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».

Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно