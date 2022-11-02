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    Попов: «4-е место «Амкара» в 2008 году – стечение обстоятельств. Был указ, что «Динамо» должно стать третьим»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал слова Миодрага Божовича о том, что он занял бы первое место в РПЛ со «Спартаком»

    «На тот момент (2008 год – прим. «Бомбардира») он мог выиграть чемпионат. Тогда не было столько игроков в лиге, которые бы прошли через иностранных тренеров. Иностранцы принесли в наш футбол тактику европейского уровня. Возможно, если бы у него был «Спартак», он бы занял место в тройке.

    Наше четвертое место – стечение обстоятельств, мы тоже должны были быть в тройке. Сейчас нет смысла об этом рассуждать. Было много сдерживающих факторов.

    Я не говорю, что мы должны были стать чемпионами. Ходили слухи, что был указ, что «Динамо» должно стать третьим. Думаю, это справедливо», – сказал Попов.

    • Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».
    • Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +777

      Suvorov51 41 минуту назад

      Сейчас указ совсем другой Питерская помойка должна быть первой, пока указ выполняют, и судьи и федерация футбола и все футбольные чинуши, а попробуй не выполни и ПРОМКВАС введет санкции

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      Рейтинг: +1361

      elessar arnor 48 минут назад

      слухи, понятно

      0
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      Рейтинг: +99

      Клаус 51 минуту назад

      Рубин чемпион

      0
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