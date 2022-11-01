Канчельскис: «Химки» – это цирк, а Гогниев в нем – клоун!»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.
- В субботу «Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6.
- Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.
- Тренер досматривал игру на трибунах и эмоционально праздновал гол Ильи Садыгова с пенальти на 90+3-й минуте.
«Для меня это смешно и ужасно. Как так можно реагировать на пенальти при счете 1:6? Они что, выигрывают? Чему он мог радоваться?
Его команда пропустила шесть мячей. Не нужно издеваться над футболом. Если он так радуется одному голу при таком счете, то ему надо заканчивать с футболом.
Это же забил сын главного инвестора. Многие любят заниматься таким популизмом.
«Химки» – это цирк, а Гогниев в нем – клоун! Чистая показуха и популизм!» – сказал Канчельскис.
Источник: «Спорт-Экспресс»