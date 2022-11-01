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    Канчельскис: «Химки» – это цирк, а Гогниев в нем – клоун!»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

    • В субботу «Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6.
    • Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.
    • Тренер досматривал игру на трибунах и эмоционально праздновал гол Ильи Садыгова с пенальти на 90+3-й минуте.

    «Для меня это смешно и ужасно. Как так можно реагировать на пенальти при счете 1:6? Они что, выигрывают? Чему он мог радоваться?

    Его команда пропустила шесть мячей. Не нужно издеваться над футболом. Если он так радуется одному голу при таком счете, то ему надо заканчивать с футболом.

    Это же забил сын главного инвестора. Многие любят заниматься таким популизмом.

    «Химки» – это цирк, а Гогниев в нем – клоун! Чистая показуха и популизм!» – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1104

      Красногвардейчик 6 минут назад

      Гогниева гнать нужно....но видимо у Химок другая задача, не связанная с игрой в футбол

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      Рейтинг: +5217

      Enter2006 16 минут назад

      Гогниев видимо сделал ставку "забьют обе команды".
      Со скрипом, но ставка зашла ))
      Ну ещё и премию наверное от Садыгова старшего получит.

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      Рейтинг: +87

      dragoff 21 минуту назад

      Весь наш футбол - цирк. И Канчельскис в нем не последний клоун, Гогниев хоть клоун по совместительству с основной работой тренером, а Андрюша - по факту.

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