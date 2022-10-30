Гогниев объяснил радость после гола «Химок» при счете 1:6

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев радовался единственному голу своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6). Его химчане забили с пенальти в компенсированное время второго тайма, установив окончательный счет.

– Почему такая реакция на наш единственный гол? Потому что мы гол забили.

– И без разницы на счет?

– Конечно!