Гогниев объяснил радость после гола «Химок» при счете 1:6

Радовался потому что забил Садыгов. Вот он на камеру и показал свою любовь к клубу
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев радовался единственному голу своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6). Его химчане забили с пенальти в компенсированное время второго тайма, установив окончательный счет.
– Почему такая реакция на наш единственный гол? Потому что мы гол забили.
– И без разницы на счет?
– Конечно!
- Гогниева в перерыве удалили со скамейки.
- «Химки» не побеждают с 7 августа.
- Команда идет в зоне вылета РПЛ.