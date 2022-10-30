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    Гогниев объяснил радость после гола «Химок» при счете 1:6

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев радовался единственному голу своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6). Его химчане забили с пенальти в компенсированное время второго тайма, установив окончательный счет.

    – Почему такая реакция на наш единственный гол? Потому что мы гол забили.

    – И без разницы на счет?

    – Конечно!

    • Гогниева в перерыве удалили со скамейки.
    • «Химки» не побеждают с 7 августа.
    • Команда идет в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3726

      minaev23 34 минуты назад

      Радовался потому что забил Садыгов. Вот он на камеру и показал свою любовь к клубу

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