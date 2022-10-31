Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Химки» могут наказать Гогниева за мат во время игры с «Динамо». Клуб проведет внутреннее разбирательство

    «Химки» опубликовали заявление по поводу неприемлемого поведения главного тренера Спартака Гогниева в ходе матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

    • Гогниева удалили за споры с судьей Яном Бобровским в перерыве матча с «Динамо» (1:6).
    • После этого тренер «Химок» сорвался на комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, обматерив его.
    • Также он использовал нецензурную лексику после замены Дениса Глушакова.

    «Произошедшее на матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Химки» не останется без внимания клуба.

    Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент.

    Главный тренер команды – пример для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами. Каждое его действие отражается на репутации, настрое и результатах, а это требует максимальной ответственности, вдумчивости и, конечно, спокойствия.

    Футбольный клуб «Химки» проведeт внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению впредь подобного», – говорится в заявлении.

    Новости по теме
    Психолог назвал причину агрессивного поведения Гогниева 3
    Никитин ответил, не «сплавляют» ли «Химки» Гогниева 1
    Гаджиев: «Из Гогниева может получиться хороший тренер»
    Источник: телеграм-канал «Химок»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17585

      Cleaner 1 час назад

      А что, боссы Химок не знали, КОГО берут тренером?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11