«Химки» могут наказать Гогниева за мат во время игры с «Динамо». Клуб проведет внутреннее разбирательство

«Химки» опубликовали заявление по поводу неприемлемого поведения главного тренера Спартака Гогниева в ходе матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

Гогниева удалили за споры с судьей Яном Бобровским в перерыве матча с «Динамо» (1:6).

После этого тренер «Химок» сорвался на комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, обматерив его.

Также он использовал нецензурную лексику после замены Дениса Глушакова.

«Произошедшее на матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Химки» не останется без внимания клуба.

Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент.

Главный тренер команды – пример для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами. Каждое его действие отражается на репутации, настрое и результатах, а это требует максимальной ответственности, вдумчивости и, конечно, спокойствия.

Футбольный клуб «Химки» проведeт внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению впредь подобного», – говорится в заявлении.