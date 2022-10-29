Комментатор Дурасов рассказал, почему Гогниев обматерил его в перерыве матча «Динамо» – «Химки»

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов раскрыл подробности разговора с главным тренером «Химок» Спартаком Гогниевым в перерыве игры 15-го тура РПЛ с «Динамо».

Гогниева удалили за споры с судьей Яном Бобровским.

После этого тренер «Химок» сорвался на Дурасова.

В ходе общения он использовал нецензурную лексику.

«Спартак Артурович успел поспорить со всеми. Дело дошло и до меня.

Уходя из подтрибунного помещения, подошел ко мне и эмоционально спросил: кто заставил тебя задавать такие вопросы на предматчевом интервью?» – рассказал Дурасов.

Перед игрой Гогниев выражал недовольство качеством газона на «ВТБ Арене» и ответил на вопрос о выборе вратаря.