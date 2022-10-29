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    Комментатор Дурасов рассказал, почему Гогниев обматерил его в перерыве матча «Динамо» – «Химки»

    Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов раскрыл подробности разговора с главным тренером «Химок» Спартаком Гогниевым в перерыве игры 15-го тура РПЛ с «Динамо».

    • Гогниева удалили за споры с судьей Яном Бобровским.
    • После этого тренер «Химок» сорвался на Дурасова.
    • В ходе общения он использовал нецензурную лексику.

    «Спартак Артурович успел поспорить со всеми. Дело дошло и до меня.

    Уходя из подтрибунного помещения, подошел ко мне и эмоционально спросил: кто заставил тебя задавать такие вопросы на предматчевом интервью?» – рассказал Дурасов.

    Перед игрой Гогниев выражал недовольство качеством газона на «ВТБ Арене» и ответил на вопрос о выборе вратаря.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 1 час назад

      потому-что гладиолус)))

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      Рейтинг: +1482

      jek718875 2 часа назад

      Скоро Гогниеву скажут:домой на***!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +386

      rac531 > jek718875 53 минуты назад

      Федотов? Или Бородин?

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