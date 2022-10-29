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  • Гогниева удалили после первого тайма матча с «Динамо». Он спорил с арбитром и сорвался на комментатора

Гогниева удалили после первого тайма матча с «Динамо». Он спорил с арбитром и сорвался на комментатора

29 октября 2022, 15:19
7

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев получил красную карточку в перерыве игры 15-го тура РПЛ против «Динамо».

Его удалили за споры с главным арбитром матча Яном Бобровским.

Судья показал тренеру желтую карточку, которая стала для того второй.

После этого Гогниев в подтрибунном помещении сорвался на комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

Тренер «Химок» высказал претензии сотруднику телеканала с использованием нецензурной лексики.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Гогниев Спартак
Комментарии (7)
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vladik12
1667046129
Неврастеник.
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vladik12
1667046163
Пусть священник еще и лично со Спартаком поработает. Нужно изгнать бесов.
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zarsm
1667046587
Какая же выскочка) Обосрался жидко в рпл хваленый гогниев, теперь пытается выделиться по другому
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insider_retro
1667046894
И бубенцы не стальные, и тренер не в пи@ду...
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evgevg13
1667047429
15 суток ареста и асфальт подметать...
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sochi-2013
1667047562
Спартак сделал динамо, пока Динамо дрючит Химки.)) Жаль Химки. тоже с тренерами не беда. Может им Точилина? ((
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Kollljan
1667048494
Чурбаны все такие.
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