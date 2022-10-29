Гогниева удалили после первого тайма матча с «Динамо». Он спорил с арбитром и сорвался на комментатора

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев получил красную карточку в перерыве игры 15-го тура РПЛ против «Динамо».
Его удалили за споры с главным арбитром матча Яном Бобровским.
Судья показал тренеру желтую карточку, которая стала для того второй.
После этого Гогниев в подтрибунном помещении сорвался на комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.
Тренер «Химок» высказал претензии сотруднику телеканала с использованием нецензурной лексики.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «ВТБ Арене».
- Серия «Химок» без побед может сегодня достигнуть 15 игр.
Источник: «Бомбардир»