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    Гогниева удалили после первого тайма матча с «Динамо». Он спорил с арбитром и сорвался на комментатора

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев получил красную карточку в перерыве игры 15-го тура РПЛ против «Динамо».

    Его удалили за споры с главным арбитром матча Яном Бобровским.

    Судья показал тренеру желтую карточку, которая стала для того второй.

    После этого Гогниев в подтрибунном помещении сорвался на комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

    Тренер «Химок» высказал претензии сотруднику телеканала с использованием нецензурной лексики.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3860

      Kollljan 2 часа назад

      Чурбаны все такие.

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      Рейтинг: +6708

      sochi-2013 2 часа назад

      Спартак сделал динамо, пока Динамо дрючит Химки.))
      Жаль Химки. тоже с тренерами не беда.
      Может им Точилина? ((

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      Рейтинг: +1950

      evgevg13 2 часа назад

      15 суток ареста и асфальт подметать...

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      Рейтинг: +69416

      insider_retro 2 часа назад

      И бубенцы не стальные, и тренер не в пи@ду...

      0
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      Рейтинг: +1430

      zarsm 2 часа назад

      Какая же выскочка) Обосрался жидко в рпл хваленый гогниев, теперь пытается выделиться по другому

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      Рейтинг: +8053

      vladik12 3 часа назад

      Пусть священник еще и лично со Спартаком поработает. Нужно изгнать бесов.

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      Рейтинг: +8053

      vladik12 3 часа назад

      Неврастеник.

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