«Домой, ***! Домой, ***!». Гогниев заменил Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо»

В 15-м туре РПЛ «Динамо» громит «Химки» со счетом 3:0.
На 35-й минуте был заменен полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков. Вместо него вышел Данил Казанцев.
Покинув поле, 35-летний футболист сразу отправился в раздевалку.
На это эмоционально отреагировал главный тренер «Химок» Спартак Гогниев.
«Домой, *** [нафиг]! Домой, *** [блин]!» – кричал Гогниев.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «ВТБ Арене».
- Серия «Химок» без побед может сегодня достигнуть 15 игр.
Источник: «Бомбардир»