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  • «Домой, ***! Домой, ***!». Гогниев заменил Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо»

«Домой, ***! Домой, ***!». Гогниев заменил Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо»

29 октября 2022, 14:57
9

В 15-м туре РПЛ «Динамо» громит «Химки» со счетом 3:0.

На 35-й минуте был заменен полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков. Вместо него вышел Данил Казанцев.

Покинув поле, 35-летний футболист сразу отправился в раздевалку.

На это эмоционально отреагировал главный тренер «Химок» Спартак Гогниев.

«Домой, *** [нафиг]! Домой, *** [блин]!» – кричал Гогниев.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Глушаков Денис Гогниев Спартак
Комментарии (9)
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Эном айс
1667045344
Задрала просто абрека эта мина замедленного действия с глушителем. Он и в матче со Спартаком даже подпрыгнуть не удосужился. Доигрывает щелкунчик, доигрывает..
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NewLife
1667045381
Песец Химкам с таким тренеришкой.
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subbotaspartak
1667047782
Встаньте дядьки, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг...
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jek718875
1667049006
Скоро Гогниеву скажут:домой на***!!!
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Bozigit
1667049261
Что то внутри команды происходит. Или ветераны не хотят тренироваться
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3meeeD
1667071094
Года никогда не станет тренером.он хам и быдло
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inzek
1667084655
уже не первый раз пишу, что не тренер в химках слабое звено, не игроки. а всякие терюшковы с батюшками. отсюда весь понос вокруг и внутри команды
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DOCTOR PENALTY
1667125464
Химикалиям однозначно пипец!!! (((
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