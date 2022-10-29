«Домой, ***! Домой, ***!». Гогниев заменил Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо»

В 15-м туре РПЛ «Динамо» громит «Химки» со счетом 3:0.

На 35-й минуте был заменен полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков. Вместо него вышел Данил Казанцев.

Покинув поле, 35-летний футболист сразу отправился в раздевалку.

На это эмоционально отреагировал главный тренер «Химок» Спартак Гогниев.

«Домой, *** [нафиг]! Домой, *** [блин]!» – кричал Гогниев.