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    «Домой, ***! Домой, ***!». Гогниев заменил Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо»

    В 15-м туре РПЛ «Динамо» громит «Химки» со счетом 3:0.

    На 35-й минуте был заменен полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков. Вместо него вышел Данил Казанцев.

    Покинув поле, 35-летний футболист сразу отправился в раздевалку.

    На это эмоционально отреагировал главный тренер «Химок» Спартак Гогниев.

    «Домой, *** [нафиг]! Домой, *** [блин]!» – кричал Гогниев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3120

      FRZZ 1 час назад

      У Глушакова большой опыт по сливу тренеров.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2017

      Bozigit 2 часа назад

      Что то внутри команды происходит. Или ветераны не хотят тренироваться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1482

      jek718875 2 часа назад

      Скоро Гогниеву скажут:домой на***!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5865

      subbotaspartak 2 часа назад

      Встаньте дядьки, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +506

      7:1 2 часа назад

      я так понимаю, он его в тарасофку посылал?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16082

      NewLife 3 часа назад

      Песец Химкам с таким тренеришкой.

      4
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      Рейтинг: +447

      Эном айс 3 часа назад

      Задрала просто абрека эта мина замедленного действия с глушителем. Он и в матче со Спартаком даже подпрыгнуть не удосужился. Доигрывает щелкунчик, доигрывает..

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