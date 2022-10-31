Семак поделился ожиданиями от ЧМ-2022

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего ждет от чемпионата мира в Катаре.

– Будете ли смотреть чемпионат мира? Какой команде будете симпатизировать? Франции?

– Не знаю, пока не думал о том, кому буду симпатизировать. Смотреть, конечно, буду – на уровне сборных это самый лучший турнир.

Очень интересно будет посмотреть его и с точки зрения состояния игроков – перед предыдущими чемпионатами мира было что-то около трех недель для подготовки.

Этот турнир пройдет в самый разгар европейских чемпионатов, и будет очень интересно посмотреть с точки зрения движения, активности и состояния игроков.

Я не сомневаюсь, что по накалу и по качеству игры тоже будет очень интересно. Как только я научился ходить пешком, начал смотреть все чемпионаты мира и Европы.

Для людей, которые болеют футболом, это праздник.