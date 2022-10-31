Семак поделился ожиданиями от ЧМ-2022

Чемпионат Европы был скучноватым, мало было интересных игр и классного футбола. Думаю, чемпионат мира будет таким же. ФИФА надо думать, как это исправить.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего ждет от чемпионата мира в Катаре.
– Будете ли смотреть чемпионат мира? Какой команде будете симпатизировать? Франции?
– Не знаю, пока не думал о том, кому буду симпатизировать. Смотреть, конечно, буду – на уровне сборных это самый лучший турнир.
Очень интересно будет посмотреть его и с точки зрения состояния игроков – перед предыдущими чемпионатами мира было что-то около трех недель для подготовки.
Этот турнир пройдет в самый разгар европейских чемпионатов, и будет очень интересно посмотреть с точки зрения движения, активности и состояния игроков.
Я не сомневаюсь, что по накалу и по качеству игры тоже будет очень интересно. Как только я научился ходить пешком, начал смотреть все чемпионаты мира и Европы.
Для людей, которые болеют футболом, это праздник.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.