«Времени радоваться нет». Черчесов – о выходе «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы. Венгры досрочно заняли первое место в группе.

«Есть промежуточный результат ― вышли из группы с первого места. Радует, что это позволит не играть в 1/16 финала.

Но времени на эту радость нет. В пятницу уже в девять утра был на работе с тренерским штабом, провели тренировку, сделали фотографии для маркетинга, а в воскресенье опять игра. Каждодневная работа никогда не останавливается», – сказал Черчесов.