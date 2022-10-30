«Времени радоваться нет». Черчесов – о выходе «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы. Венгры досрочно заняли первое место в группе.
«Есть промежуточный результат ― вышли из группы с первого места. Радует, что это позволит не играть в 1/16 финала.
Но времени на эту радость нет. В пятницу уже в девять утра был на работе с тренерским штабом, провели тренировку, сделали фотографии для маркетинга, а в воскресенье опять игра. Каждодневная работа никогда не останавливается», – сказал Черчесов.
- «Ференцварош» выиграл группу, где выступают «Монако», «Трабзонспор», «Црвена Звезда».
- Черчесов в Будапеште с декабря.
- В прошлом сезоне «Ференцварош» с Черчесовым сделал золотой дубль.
Источник: «Чемпионат»