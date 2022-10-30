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    «Времени радоваться нет». Черчесов – о выходе «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги Европы. Венгры досрочно заняли первое место в группе.

    «Есть промежуточный результат ― вышли из группы с первого места. Радует, что это позволит не играть в 1/16 финала.

    Но времени на эту радость нет. В пятницу уже в девять утра был на работе с тренерским штабом, провели тренировку, сделали фотографии для маркетинга, а в воскресенье опять игра. Каждодневная работа никогда не останавливается», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Чемпионат»

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