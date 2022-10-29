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    «В «Химках» же бесы». Уткин – о поведении Гогниева в перерыве матча с «Динамо»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в перерыве матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

    • Гогниева удалили за споры с судьей Яном Бобровским в перерыве матча с «Динамо» (1:6).
    • После этого тренер «Химок» сорвался на комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, обматерив его.
    • Также он использовал нецензурную лексику после замены Дениса Глушакова.

    «Тут Спартак Артурович Гогниев решил не разговаривать с Сергеем Дурасовым, потому что не те вопросы задавал – это как раз совершенно не занимательно, все тренеры время от времени психуют, и Гогниев один из самых горячих.

    Потом, в «Химках» же бесы. Раз специально изгоняют – значит, уверены: есть.

    Но вот коллега Журавель вскользь напомнил, что по словам администрации ФК «Химки», у Гогниева безлимитный кредит доверия.

    А про «Химки» известно, что у них уже немалый долг перед игроками. И вот поставьте себя на место Спартака Артуровича. Каково это – иметь безлимитный кредит в компании, которая не платит?

    То есть он безлимитный. Но не платят. Но тебе доверяют. Просто не платят. Но ты работай. Но... А тут еще с вопросами!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7539

      mihail200606 8 минут назад

      Вот этот раз по делу...) подколол..

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      Рейтинг: +17575

      Cleaner 56 минут назад

      Во накрякал!..)))

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      Рейтинг: +11111

      alex1951 1 час назад

      Васисулий...так держать...но..не хватает третьей драконовской головы - Ловчева...позвони ,подключи его...хоть поржем)))

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      Рейтинг: +66264

      portero 1 час назад

      Так одного беса изгнали? Или петушков просто временно спрятался???

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      Рейтинг: +447

      Эном айс 1 час назад

      Едко.
      Но когда ещё один "бес" тебя по щёчке похлопает ,то будет уже не так весело..

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