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  • «В «Химках» же бесы». Уткин – о поведении Гогниева в перерыве матча с «Динамо»

«В «Химках» же бесы». Уткин – о поведении Гогниева в перерыве матча с «Динамо»

29 октября 2022, 16:56
4

Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в перерыве матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

  • Гогниева удалили за споры с судьей Яном Бобровским в перерыве матча с «Динамо» (1:6).
  • После этого тренер «Химок» сорвался на комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, обматерив его.
  • Также он использовал нецензурную лексику после замены Дениса Глушакова.

«Тут Спартак Артурович Гогниев решил не разговаривать с Сергеем Дурасовым, потому что не те вопросы задавал – это как раз совершенно не занимательно, все тренеры время от времени психуют, и Гогниев один из самых горячих.

Потом, в «Химках» же бесы. Раз специально изгоняют – значит, уверены: есть.

Но вот коллега Журавель вскользь напомнил, что по словам администрации ФК «Химки», у Гогниева безлимитный кредит доверия.

А про «Химки» известно, что у них уже немалый долг перед игроками. И вот поставьте себя на место Спартака Артуровича. Каково это – иметь безлимитный кредит в компании, которая не платит?

То есть он безлимитный. Но не платят. Но тебе доверяют. Просто не платят. Но ты работай. Но... А тут еще с вопросами!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Гогниев Спартак Уткин Василий
Комментарии (4)
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Эном айс
1667051976
Едко. Но когда ещё один "бес" тебя по щёчке похлопает ,то будет уже не так весело..
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portero
1667052382
Так одного беса изгнали? Или петушков просто временно спрятался???
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alex1951
1667053506
Васисулий...так держать...но..не хватает третьей драконовской головы - Ловчева...позвони ,подключи его...хоть поржем)))
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mihail200606
1667056786
Вот этот раз по делу...) подколол..
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