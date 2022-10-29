«В «Химках» же бесы». Уткин – о поведении Гогниева в перерыве матча с «Динамо»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в перерыве матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

Гогниева удалили за споры с судьей Яном Бобровским в перерыве матча с «Динамо» (1:6).

После этого тренер «Химок» сорвался на комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова, обматерив его.

Также он использовал нецензурную лексику после замены Дениса Глушакова.

«Тут Спартак Артурович Гогниев решил не разговаривать с Сергеем Дурасовым, потому что не те вопросы задавал – это как раз совершенно не занимательно, все тренеры время от времени психуют, и Гогниев один из самых горячих.

Потом, в «Химках» же бесы. Раз специально изгоняют – значит, уверены: есть.

Но вот коллега Журавель вскользь напомнил, что по словам администрации ФК «Химки», у Гогниева безлимитный кредит доверия.

А про «Химки» известно, что у них уже немалый долг перед игроками. И вот поставьте себя на место Спартака Артуровича. Каково это – иметь безлимитный кредит в компании, которая не платит?

То есть он безлимитный. Но не платят. Но тебе доверяют. Просто не платят. Но ты работай. Но... А тут еще с вопросами!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.