«Не исключаю любого варианта развития событий». Мантуан – о российском гражданстве

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан допустил получение паспорта РФ в будущем.
«Это вопрос, который может относиться к далекому будущему. Ведь я пока не знаю, останусь в «Зените» или нет.
Поэтому предпочитаю двигаться поступательно и сфокусирован на следующем: провести этот сезон так, чтобы стать полноценным игроком «Зенита», а там посмотрим.
Любого варианта развития событий не исключаю. Пока же об этом не думаю», – сказал бразилец.
- «Зенит» арендовал Мантуана на один год с правом выкупа.
- Хавбек забил 3 гола в 13 матчах.
- Оформлением российского гражданства занимаются его соотечественники Малком и Клаудиньо.
Источник: «Матч ТВ»