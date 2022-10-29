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    «Не исключаю любого варианта развития событий». Мантуан – о российском гражданстве

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан допустил получение паспорта РФ в будущем.

    «Это вопрос, который может относиться к далекому будущему. Ведь я пока не знаю, останусь в «Зените» или нет.

    Поэтому предпочитаю двигаться поступательно и сфокусирован на следующем: провести этот сезон так, чтобы стать полноценным игроком «Зенита», а там посмотрим.

    Любого варианта развития событий не исключаю. Пока же об этом не думаю», – сказал бразилец.

    • «Зенит» арендовал Мантуана на один год с правом выкупа.
    • Хавбек забил 3 гола в 13 матчах.
    • Оформлением российского гражданства занимаются его соотечественники Малком и Клаудиньо.

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    Источник: «Матч ТВ»

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