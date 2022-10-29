«Не исключаю любого варианта развития событий». Мантуан – о российском гражданстве

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан допустил получение паспорта РФ в будущем.

«Это вопрос, который может относиться к далекому будущему. Ведь я пока не знаю, останусь в «Зените» или нет.

Поэтому предпочитаю двигаться поступательно и сфокусирован на следующем: провести этот сезон так, чтобы стать полноценным игроком «Зенита», а там посмотрим.

Любого варианта развития событий не исключаю. Пока же об этом не думаю», – сказал бразилец.