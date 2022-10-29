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    Агент Маньяков: «В России есть 4-5 клубов, готовых предложить контракт Дзюбе»

    Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал ситуацию форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

    • В августе 34-летний футболист перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.

    «Турция на сегодняшний день одна из немногих стран, где готовы рассматривать российских футболистов. Поэтому слежу за местным чемпионатом, понимаю расстановку сил.

    Чтобы разобраться в ситуации с Дзюбой, надо понимать, в какой команде он выступает. Это сильный коллектив, где конкуренция в линии нападения высока.

    «Адана» идет на втором месте в силовом и быстром чемпионате с квалифицированными легионерами. Пусть большинство из них и на излете карьеры.

    Для успешного выступления нужно пройти предсезонную подготовку, а ее у Артема не было. Поэтому ему необходимо подтянуть кондиции. Привыкнуть к ритму и антуражу, которые отличаются от российских.

    Мы знаем, что Дзюба уже оказывался в ситуациях, когда его карьера как будто катилась под откос. Но он всегда выходил из них с достоинством.

    Может, мы не увидим феерии, как на ЧМ-2018. Он настоящий спортсмен, который работает через «не могу» и достает из себя все силы.

    Треть чемпионата – не такой большой срок, чтобы делать глубокие выводы. Не надо смотреть на текущее игровое время Артема критически и ставить на нем крест.

    Не знаю, захочет ли он сам сменить обстановку в связи с потерей места в составе, для этого есть множество объективных и субъективных факторов.

    Думаю, он примет решение к концу сезона или к зимнему трансферному окну.

    Проблем с возвращением в Россию не возникнет точно. Есть минимум четыре-пять команд, готовых предложить ему контракт», – сказал Маньяков.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17573

      Cleaner 43 минуты назад

      Агент Маньяков: «В России есть 4-5 МАНЬЯКОВ, готовых предложить контракт Дзюбе»

      0
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      Рейтинг: +2312

      Январь 59 54 минуты назад

      Да Торпедо, Химки, Факел возьмут Артёма, но зарплата будет на 90% ниже запросов Артёма.

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