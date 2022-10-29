Агент Маньяков: «В России есть 4-5 клубов, готовых предложить контракт Дзюбе»

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал ситуацию форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

В августе 34-летний футболист перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.

Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.

«Турция на сегодняшний день одна из немногих стран, где готовы рассматривать российских футболистов. Поэтому слежу за местным чемпионатом, понимаю расстановку сил.

Чтобы разобраться в ситуации с Дзюбой, надо понимать, в какой команде он выступает. Это сильный коллектив, где конкуренция в линии нападения высока.

«Адана» идет на втором месте в силовом и быстром чемпионате с квалифицированными легионерами. Пусть большинство из них и на излете карьеры.

Для успешного выступления нужно пройти предсезонную подготовку, а ее у Артема не было. Поэтому ему необходимо подтянуть кондиции. Привыкнуть к ритму и антуражу, которые отличаются от российских.

Мы знаем, что Дзюба уже оказывался в ситуациях, когда его карьера как будто катилась под откос. Но он всегда выходил из них с достоинством.

Может, мы не увидим феерии, как на ЧМ-2018. Он настоящий спортсмен, который работает через «не могу» и достает из себя все силы.

Треть чемпионата – не такой большой срок, чтобы делать глубокие выводы. Не надо смотреть на текущее игровое время Артема критически и ставить на нем крест.

Не знаю, захочет ли он сам сменить обстановку в связи с потерей места в составе, для этого есть множество объективных и субъективных факторов.

Думаю, он примет решение к концу сезона или к зимнему трансферному окну.

Проблем с возвращением в Россию не возникнет точно. Есть минимум четыре-пять команд, готовых предложить ему контракт», – сказал Маньяков.