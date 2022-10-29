Агент Маньяков: «В России есть 4-5 клубов, готовых предложить контракт Дзюбе»

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал ситуацию форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.
- В августе 34-летний футболист перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
- Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.
«Турция на сегодняшний день одна из немногих стран, где готовы рассматривать российских футболистов. Поэтому слежу за местным чемпионатом, понимаю расстановку сил.
Чтобы разобраться в ситуации с Дзюбой, надо понимать, в какой команде он выступает. Это сильный коллектив, где конкуренция в линии нападения высока.
«Адана» идет на втором месте в силовом и быстром чемпионате с квалифицированными легионерами. Пусть большинство из них и на излете карьеры.
Для успешного выступления нужно пройти предсезонную подготовку, а ее у Артема не было. Поэтому ему необходимо подтянуть кондиции. Привыкнуть к ритму и антуражу, которые отличаются от российских.
Мы знаем, что Дзюба уже оказывался в ситуациях, когда его карьера как будто катилась под откос. Но он всегда выходил из них с достоинством.
Может, мы не увидим феерии, как на ЧМ-2018. Он настоящий спортсмен, который работает через «не могу» и достает из себя все силы.
Треть чемпионата – не такой большой срок, чтобы делать глубокие выводы. Не надо смотреть на текущее игровое время Артема критически и ставить на нем крест.
Не знаю, захочет ли он сам сменить обстановку в связи с потерей места в составе, для этого есть множество объективных и субъективных факторов.
Думаю, он примет решение к концу сезона или к зимнему трансферному окну.
Проблем с возвращением в Россию не возникнет точно. Есть минимум четыре-пять команд, готовых предложить ему контракт», – сказал Маньяков.