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  • Дзюбу ждут во Франции: «Хотелось бы увидеть его физическую и нетипичную игру в Лиге 1»

Дзюбу ждут во Франции: «Хотелось бы увидеть его физическую и нетипичную игру в Лиге 1»

28 октября 2022, 12:27
6

Французский журналист газеты «Nice-Matin» Кристофер Ру назвал российских футболистов, которые могли бы играть в чемпионате Франции.

«Дзюба, на мой взгляд, мог бы сыграть во Франции. Мне бы хотелось увидеть его физическую и нетипичную игру в Лиге 1.

Конечно, братья Миранчуки, Сафонов или Чалов тоже могли бы заиграть во Франции, но Дзюба — тот, у кого больше опыта. 34-летний нападающий может помочь клубу Лиги 1 в течение еще одного или двух сезонов. У него боевой характер, который мне нравится.

Он мог бы стать лидером в среднем клубе Лиги 1», — сказал Ру.

  • За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
  • Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
  • Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».

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Источник: Sport24
Турция. Суперлига Франция. Лига 1 Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (6)
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NewLife
1666950552
Флаг в руки и попутного ветра в попу.
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АлексМак
1666952893
Однако шутник этот французик,- кому он нужен в таком возрасте, в такой форме и с такими понтами))
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Plyash
1666953797
Нетипичная игра это,по всей видимости,в ручную.Что,своих не хватает?
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Enter2006
1666956035
Почему не в ПСЖ сразу? Дзюба юморить любит, Месси как следует над ним поржёт! ))
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