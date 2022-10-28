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    Дзюбу ждут во Франции: «Хотелось бы увидеть его физическую и нетипичную игру в Лиге 1»

    Французский журналист газеты «Nice-Matin» Кристофер Ру назвал российских футболистов, которые могли бы играть в чемпионате Франции.

    «Дзюба, на мой взгляд, мог бы сыграть во Франции. Мне бы хотелось увидеть его физическую и нетипичную игру в Лиге 1.

    Конечно, братья Миранчуки, Сафонов или Чалов тоже могли бы заиграть во Франции, но Дзюба — тот, у кого больше опыта. 34-летний нападающий может помочь клубу Лиги 1 в течение еще одного или двух сезонов. У него боевой характер, который мне нравится.

    Он мог бы стать лидером в среднем клубе Лиги 1», — сказал Ру.

    • За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
    • Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
    • Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16067

      NewLife 35 минут назад

      Флаг в руки и попутного ветра в попу.

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