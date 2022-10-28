Дзюбу ждут во Франции: «Хотелось бы увидеть его физическую и нетипичную игру в Лиге 1»

Французский журналист газеты «Nice-Matin» Кристофер Ру назвал российских футболистов, которые могли бы играть в чемпионате Франции.
«Дзюба, на мой взгляд, мог бы сыграть во Франции. Мне бы хотелось увидеть его физическую и нетипичную игру в Лиге 1.
Конечно, братья Миранчуки, Сафонов или Чалов тоже могли бы заиграть во Франции, но Дзюба — тот, у кого больше опыта. 34-летний нападающий может помочь клубу Лиги 1 в течение еще одного или двух сезонов. У него боевой характер, который мне нравится.
Он мог бы стать лидером в среднем клубе Лиги 1», — сказал Ру.
- За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
- Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
- Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».
Источник: Sport24