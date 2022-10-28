Дзюбу ждут во Франции: «Хотелось бы увидеть его физическую и нетипичную игру в Лиге 1»

Французский журналист газеты «Nice-Matin» Кристофер Ру назвал российских футболистов, которые могли бы играть в чемпионате Франции.

«Дзюба, на мой взгляд, мог бы сыграть во Франции. Мне бы хотелось увидеть его физическую и нетипичную игру в Лиге 1.

Конечно, братья Миранчуки, Сафонов или Чалов тоже могли бы заиграть во Франции, но Дзюба — тот, у кого больше опыта. 34-летний нападающий может помочь клубу Лиги 1 в течение еще одного или двух сезонов. У него боевой характер, который мне нравится.

Он мог бы стать лидером в среднем клубе Лиги 1», — сказал Ру.