Урунов покинул «Урал» из-за отказа выходить на замену в Кубке России («РБ Спорт»)

Стала известна причина конфликта между главным тренером «Урала» Виктором Гончаренко и полузащитником Остоном Уруновым.
Футболист оказался выходить на замену в кубковом матче с «Сочи» (3:2).
Его готовили к выходу в стартовом составе, но в итоге оставили на скамейке запасных.
Это не понравилось хавбеку, и во время игры он отказался идти разминаться, когда тренер хотел выпустить его на поле.
- В итоге «Урал» расторг контракт с Уруновым.
- Он выступал за клуб со 2 сентября.
- Игрок поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.
Источник: «РБ Спорт»