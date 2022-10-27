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    Урунов покинул «Урал» из-за отказа выходить на замену в Кубке России («РБ Спорт»)

    Стала известна причина конфликта между главным тренером «Урала» Виктором Гончаренко и полузащитником Остоном Уруновым.

    Футболист оказался выходить на замену в кубковом матче с «Сочи» (3:2).

    Его готовили к выходу в стартовом составе, но в итоге оставили на скамейке запасных.

    Это не понравилось хавбеку, и во время игры он отказался идти разминаться, когда тренер хотел выпустить его на поле.

    • В итоге «Урал» расторг контракт с Уруновым.
    • Он выступал за клуб со 2 сентября.
    • Игрок поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.10.2022 23:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 1 минуту назад

      Гнилой игрок

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