Урунов покинул «Урал» из-за отказа выходить на замену в Кубке России («РБ Спорт»)

Стала известна причина конфликта между главным тренером «Урала» Виктором Гончаренко и полузащитником Остоном Уруновым.

Футболист оказался выходить на замену в кубковом матче с «Сочи» (3:2).

Его готовили к выходу в стартовом составе, но в итоге оставили на скамейке запасных.

Это не понравилось хавбеку, и во время игры он отказался идти разминаться, когда тренер хотел выпустить его на поле.