Халимбеков подтвердил, что возглавит «Уфу»

Арслан Халимбеков подтвердил назначение на пост главного тренера «Уфы».

«Это правда. Контракт еще не подписан. Встреча с руководством клуба планируется в течение двух-трех дней.

Болельщикам стоит ратовать за «Уфу», мы приложим все усилия, чтобы выправить ситуацию и радовать фанатов», – сказал Халимбеков.