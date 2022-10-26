Халимбеков подтвердил, что возглавит «Уфу»

Арслан Халимбеков подтвердил назначение на пост главного тренера «Уфы».
«Это правда. Контракт еще не подписан. Встреча с руководством клуба планируется в течение двух-трех дней.
Болельщикам стоит ратовать за «Уфу», мы приложим все усилия, чтобы выправить ситуацию и радовать фанатов», – сказал Халимбеков.
- В среду «Уфа» уволила Дениса Попова.
- Халимбеков уже работал в «Уфе» с августа 2019-го по октябрь 2020 года в качестве ассистента Евсеева.
- Его последним местом работы был карагандинский «Шахтер».
Источник: Metaratings