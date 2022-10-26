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    Халимбеков подтвердил, что возглавит «Уфу»

    Арслан Халимбеков подтвердил назначение на пост главного тренера «Уфы».

    «Это правда. Контракт еще не подписан. Встреча с руководством клуба планируется в течение двух-трех дней.

    Болельщикам стоит ратовать за «Уфу», мы приложим все усилия, чтобы выправить ситуацию и радовать фанатов», – сказал Халимбеков.

    • В среду «Уфа» уволила Дениса Попова.
    • Халимбеков уже работал в «Уфе» с августа 2019-го по октябрь 2020 года в качестве ассистента Евсеева.
    • Его последним местом работы был карагандинский «Шахтер».

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    Источник: Metaratings

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