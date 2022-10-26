«Нас убили». Куртуа раскритиковал «Реал» после поражения от «Лейпцига»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:3).

«Мы медленно начали матч. Не хватало агрессии и интенсивности. Мы заплатили высокую цену за это. Соперник опасен в контратаках. Нельзя позволять забивать с двух угловых.

«Лейпциг» убил нас своим третьем голом ближе к концовке. «Реалу» надо проснуться. Каждый должен выкладываться на 100 процентов в каждом моменте. Мы плохо защищались», – сказал бельгиец.