Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Нас убили». Куртуа раскритиковал «Реал» после поражения от «Лейпцига»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:3).

    «Мы медленно начали матч. Не хватало агрессии и интенсивности. Мы заплатили высокую цену за это. Соперник опасен в контратаках. Нельзя позволять забивать с двух угловых.

    «Лейпциг» убил нас своим третьем голом ближе к концовке. «Реалу» надо проснуться. Каждый должен выкладываться на 100 процентов в каждом моменте. Мы плохо защищались», – сказал бельгиец.

    • «Реал» официально еще не вышел в плей-офф ЛЧ.
    • Команда – действующий победитель турнира.
    • В Лейпциге «Реал» играл без Карима Бензема, Федерико Вальверде и Луки Модрича.

    Новости по теме
    Анчелотти прокомментировал поражение от «Лейпцига»
    «Реал» впервые с апреля пропустил больше одного гола за игру
    «Реал» впервые проиграл в этом сезоне
    Источник: официальный сайт «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      SuperPav11 9 минут назад

      Достал этот нытик долеко не самый лучший вратарь зато сомомнееие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12089

      DeStar 19 минут назад

      «Реал» официально еще не вышел в плей-офф ЛЧ.
      это что за фраза)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11