Зарема: «Даже не знаю, какой из трансферов Газизова хуже: Кокорин или Урунов»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала расторжение контракта Остона Урунова с «Уралом».

«С этого трансфера карьера Газизова пошла под откос. Желание сиюминутной наживы взяло над ним верх. Он говорил, что если футболисты не заиграют, то компенсирует из своих средств. Наврал с условиями контрактов.

Даже не знаю, какой из его трансферов хуже: Кокорин или Урунов. Ему бы остановиться, а он, проигрывая, все продолжает ходить по судам. Его «Уфа» нежизнеспособна, так как футбол такое не прощает.

Газизова нисколько не жаль. Ну, пусть еще раз снимет передачу с Нобелем и расскажет о своих успешных трансферах», – сказала Салихова.