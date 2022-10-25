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    Зарема: «Даже не знаю, какой из трансферов Газизова хуже: Кокорин или Урунов»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала расторжение контракта Остона Урунова с «Уралом».

    «С этого трансфера карьера Газизова пошла под откос. Желание сиюминутной наживы взяло над ним верх. Он говорил, что если футболисты не заиграют, то компенсирует из своих средств. Наврал с условиями контрактов.

    Даже не знаю, какой из его трансферов хуже: Кокорин или Урунов. Ему бы остановиться, а он, проигрывая, все продолжает ходить по судам. Его «Уфа» нежизнеспособна, так как футбол такое не прощает.

    Газизова нисколько не жаль. Ну, пусть еще раз снимет передачу с Нобелем и расскажет о своих успешных трансферах», — сказала Салихова.

    • 21-летний Урунов выступал за «Урал» со 2 сентября.
    • Он поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.
    • Ранее узбек играл в РПЛ за «Спартак» и «Уфу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26372

      JTherry 1 час назад

      "Даже не знаю, какой из его трансферов хуже: Кокорин или Урунов..."
      ...самый глупый трансфер - Газик, без которого не было бы трансферов Коко и урум-цума, и в этом трансфере виновато АО "Федун & царевна", уши которых были залиты башкирским медом о "брошенных перчатках", а глаза - временно ослепли от "эффективности манагера", которого иначе как "колхозником" не величали...

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      Рейтинг: +17843

      житель СПб 1 час назад

      Но на Кокорине на ровном месте Спартак заработал несколько миллионов. Это - плохой трансфер? Так почему у Заремы были дела еще хуже?

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      Рейтинг: +19559

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Хрен редьки не слаще ...

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      Рейтинг: +7525

      mihail200606 1 час назад

      Ну так то если посмотреть то весь Спартак федуловских времен не сильно успешен.. 1чемпионство... а почему? Может потому что сами допускали ошибки в подборе менеджмента и такие как газизов появлялись в клубе...кто виноват в этом?)) Зарема знает?)

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