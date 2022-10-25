6 игроков «Зенита», 3 спартаковца и 2 динамовца – в сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 14-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Зенита», «Спартака» и «Динамо». Представителей петербургской команды – более половины состава.

Вратарь: Александр Селихов («Спартак»);

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Деян Ловрен («Зенит»), Павел Маслов («Спартак»), Эли Даса («Динамо»);

Полузащитники: Клаудиньо («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Малком («Зенит»);

Нападающие: Шамар Николсон («Спартак»), Арсен Захарян («Динамо»).