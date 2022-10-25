6 игроков «Зенита», 3 спартаковца и 2 динамовца – в сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Неужто колокол заработал?
Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 14-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Зенита», «Спартака» и «Динамо». Представителей петербургской команды – более половины состава.
Вратарь: Александр Селихов («Спартак»);
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Деян Ловрен («Зенит»), Павел Маслов («Спартак»), Эли Даса («Динамо»);
Полузащитники: Клаудиньо («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Малком («Зенит»);
Нападающие: Шамар Николсон («Спартак»), Арсен Захарян («Динамо»).