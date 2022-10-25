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    6 игроков «Зенита», 3 спартаковца и 2 динамовца – в сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 14-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Зенита», «Спартака» и «Динамо». Представителей петербургской команды – более половины состава.

    Вратарь: Александр Селихов («Спартак»);

    Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Деян Ловрен («Зенит»), Павел Маслов («Спартак»), Эли Даса («Динамо»);

    Полузащитники: Клаудиньо («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Малком («Зенит»);

    Нападающие: Шамар Николсон («Спартак»), Арсен Захарян («Динамо»).

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    Источник: WhoScored

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