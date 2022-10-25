«А что, если мы пройдем дальше?». Хави – о «Барселоне» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что его команда находится на грани вылета из Лиги чемпионов.

«Мы не играли на нужном уровне. Все было в наших руках, но теперь ситуация от нас не зависит.

Верю ли я в чудеса? У нас есть маленькая надежда. Но слишком многое указывает на то, что мы вылетим.

Впрочем, а что, если мы пройдем дальше? Надежда – последнее, что можно потерять», – заявил Хави.