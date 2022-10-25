Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «А что, если мы пройдем дальше?». Хави – о «Барселоне» в ЛЧ

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что его команда находится на грани вылета из Лиги чемпионов.

    «Мы не играли на нужном уровне. Все было в наших руках, но теперь ситуация от нас не зависит.

    Верю ли я в чудеса? У нас есть маленькая надежда. Но слишком многое указывает на то, что мы вылетим.

    Впрочем, а что, если мы пройдем дальше? Надежда – последнее, что можно потерять», – заявил Хави.

    • «Барса» отправится в Лигу Европы, если завтра «Интер» дома победит чешскую «Викторию».
    • Сами каталонцы примут «Баварию».

    Новости по теме
    Футболисты «Барселоны» перед игрой с «Баварией» посмотрят в раздевалке матч «Интер» – «Виктория»
    Агуэро: «Когда объявили об уходе Месси, я подумал, что соцсети «Барселоны» взломали»
    Жена Гвардиолы – его главный помощник и вдохновитель: она помогала с переходами в «Ман Сити» и «Баварию»
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17550

      Cleaner 1 час назад

      С такой игрой ДАЛЬШЕ вам ничего не светит.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11