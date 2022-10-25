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    Кавазашвили предположил, почему Урунов покинул «Урал»

    Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об уходе Остона Урунова из «Урала».

    Сегодня клуб из Екатеринбурга объявил о расторжении контракта с полузащитником.

    «Талант у парня есть, но, видимо, есть еще какие‑то вещи, которые не позволили ему заиграть. Возможно, не сумел контролировать свой талант, направить в правильное русло.

    Может быть, он подойдет какому‑то другому тренеру, который найдет к нему подход. Не знаю, почему у Урунова не получается, я с ним не знаком, не видел его матчей», – заявил Кавазашвили.

    • 21-летний Урунов выступал за «Урал» со 2 сентября.
    • Он поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.
    • Ранее узбек играл в РПЛ за «Спартак» и «Уфу».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7686

      nik55 15 минут назад

      как игрок пока 0----может дальше толк будет

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