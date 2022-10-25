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Кавазашвили предположил, почему Урунов покинул «Урал»

25 октября 2022, 16:27
2

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об уходе Остона Урунова из «Урала».

Сегодня клуб из Екатеринбурга объявил о расторжении контракта с полузащитником.

«Талант у парня есть, но, видимо, есть еще какие‑то вещи, которые не позволили ему заиграть. Возможно, не сумел контролировать свой талант, направить в правильное русло.

Может быть, он подойдет какому‑то другому тренеру, который найдет к нему подход. Не знаю, почему у Урунова не получается, я с ним не знаком, не видел его матчей», – заявил Кавазашвили.

  • 21-летний Урунов выступал за «Урал» со 2 сентября.
  • Он поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.
  • Ранее узбекистанец играл в РПЛ за «Спартак» и «Уфу».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Урунов Остон Кавазашвили Анзор
Комментарии (2)
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nik55
1666708782
как игрок пока 0----может дальше толк будет
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zigbert
1666713521
Оказался переоцененным только и всего.
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