Кавазашвили предположил, почему Урунов покинул «Урал»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об уходе Остона Урунова из «Урала».

Сегодня клуб из Екатеринбурга объявил о расторжении контракта с полузащитником.

«Талант у парня есть, но, видимо, есть еще какие‑то вещи, которые не позволили ему заиграть. Возможно, не сумел контролировать свой талант, направить в правильное русло.

Может быть, он подойдет какому‑то другому тренеру, который найдет к нему подход. Не знаю, почему у Урунова не получается, я с ним не знаком, не видел его матчей», – заявил Кавазашвили.