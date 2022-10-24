Аршавин назвал клуб, в который нужно перейти Сычевому

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, где мог бы продолжить карьеру нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.

– «Сочи» выходит без нападающего и без защиты. Лука Джорджевич слабо выглядит. И на самом деле, это тот клуб, куда бы я пошел на месте Сычевого.

– А ему это нужно?

– Почему нет? «Сочи» нужен защитник и нападающий. Они хотели приобрести их летом, но не получилось.

Когда выпал Георгий Мелкадзе, то некому стало забивать, и в обороне большие проблемы.

Я говорил перед матчем, что «Зенит» минимум четыре забьет.