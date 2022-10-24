Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Аршавин назвал клуб, в который нужно перейти Сычевому

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, где мог бы продолжить карьеру нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.

    «Сочи» выходит без нападающего и без защиты. Лука Джорджевич слабо выглядит. И на самом деле, это тот клуб, куда бы я пошел на месте Сычевого.

    – А ему это нужно?

    – Почему нет? «Сочи» нужен защитник и нападающий. Они хотели приобрести их летом, но не получилось.

    Когда выпал Георгий Мелкадзе, то некому стало забивать, и в обороне большие проблемы.

    Я говорил перед матчем, что «Зенит» минимум четыре забьет.

    • В этом сезоне 26-летний Сычевой забил 13 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
    • Контракт форварда с «Оренбургом» истекает в июне 2023 года.

    Новости по теме
    Аршавин: «Дзюба всегда найдет себе команду» 3
    Аршавин: «Регион не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу» 2
    Аршавин сделал выбор между Холандом и Мбаппе 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2022 23:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11