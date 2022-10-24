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Аршавин назвал клуб, в который нужно перейти Сычевому

24 октября 2022, 23:53
4

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, где мог бы продолжить карьеру нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.

«Сочи» выходит без нападающего и без защиты. Лука Джорджевич слабо выглядит. И на самом деле, это тот клуб, куда бы я пошел на месте Сычевого.

– А ему это нужно?

– Почему нет? «Сочи» нужен защитник и нападающий. Они хотели приобрести их летом, но не получилось.

Когда выпал Георгий Мелкадзе, то некому стало забивать, и в обороне большие проблемы.

Я говорил перед матчем, что «Зенит» минимум четыре забьет.

  • В этом сезоне 26-летний Сычевой забил 13 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
  • Контракт форварда с «Оренбургом» истекает в июне 2023 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Сочи Аршавин Андрей Писарский Владимир
Комментарии (4)
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zigbert
1666681530
Если уж переходить так в более сильный клуб.
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alefreddy
1666687363
В Спартак а Бальде забуксовал
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Ruryu
1666687907
Зачем,переходить? Надо играть до конца сезона. Если так крут,то подтянет Оренбург. Сколько хорошо начинающих,"сдохло" в клубах посильнее?
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nurslan
1666860609
Он не пойдет туда,сам сказал только столичные клубы
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