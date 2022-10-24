Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Губерниев: «Хотим видеть возбужденного Дзюбу! Пускай у него будет здоровая футбольная эрекция»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об игре нападающего Артема Дзюбы в «Демирспоре».

    «Пациент скорее жив, чем мертв. Я бы не ставил крест на Дзюбе в Турции. Но в любом случае Артем что-то поник.

    Мы хотим видеть Дзюбу возбужденного! Каким мы его видели. И мы радовались этому приятному возбуждению. Пускай у Артема будет здоровая футбольная эрекция», — сказал Губерниев.

    • За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
    • Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
    • Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».

    Новости по теме
    Колосков: «Дзюба сгорел, он уже мертвый футболист. Забудьте про него» 2
    Дзюба впервые не попал в заявку «Адана Демирспора» 18
    Петржела допустил, что Дзюба не хочет жить в России 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:56
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50700

      MaxRnD 5 минут назад

      Идиот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Андреич 11 минут назад

      Сказочный долб**б.
      Раньше таким не был.
      Чем дальше - тем больше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15959

      Fusballer 14 минут назад

      Губерниев ждёт эрекции Дзюбы, Генич рассматривает жопы мужиков. Ну и компания на срач-тв собралась.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11