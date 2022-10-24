Губерниев: «Хотим видеть возбужденного Дзюбу! Пускай у него будет здоровая футбольная эрекция»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об игре нападающего Артема Дзюбы в «Демирспоре».

«Пациент скорее жив, чем мертв. Я бы не ставил крест на Дзюбе в Турции. Но в любом случае Артем что-то поник.

Мы хотим видеть Дзюбу возбужденного! Каким мы его видели. И мы радовались этому приятному возбуждению. Пускай у Артема будет здоровая футбольная эрекция», — сказал Губерниев.