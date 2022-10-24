Правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в чемпионаты по футболу

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России договорилось с РФС об интеграции клубов с новых территорий в регулярные чемпионаты.
«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», – сказал Чернышенко.
- ФНЛ создала рабочую группу по интеграции крымских клубов в систему соревнований РФС.
- Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 команды с полуострова.
- Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».
Источник: «Р-Спорт»