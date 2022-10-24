Правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в чемпионаты по футболу

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России договорилось с РФС об интеграции клубов с новых территорий в регулярные чемпионаты.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», – сказал Чернышенко.