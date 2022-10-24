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    Правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в чемпионаты по футболу

    Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России договорилось с РФС об интеграции клубов с новых территорий в регулярные чемпионаты.

    «С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», – сказал Чернышенко.

    • ФНЛ создала рабочую группу по интеграции крымских клубов в систему соревнований РФС.
    • Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 команды с полуострова.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

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    Источник: «Р-Спорт»

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