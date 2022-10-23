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    Мостовой считает, что «Спартак» разгромил «Химки» из-за отсутствия Абаскаля

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу московской команды над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

    «Мы прогнозировали победу «Спартака», но не в пять голов. Гильермо Абаскаля не было, и команда раскрепостилась, но по игре «Химки» не заслуживали такого счета. Они владели преимуществом большую часть времени. Только благодаря Александру Селихову «Спартак» не пропустил.

    Но «Химки» пропустили первый гол на первых минутах, потом дурачились в эпизоде со вторым голом. А в конце они поплыли, потому что никакой разницы нет – что три пропускать, что пять», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль пропустил матч с «Химками» из-за дисквалификации.
    • Тренер «Спартака» устроил в прошлом матче стычку с Владимиром Федотовым из ЦСКА.

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    Источник: «Р-Спорт»

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