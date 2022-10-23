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  • Мостовой считает, что «Спартак» разгромил «Химки» из-за отсутствия Абаскаля

Мостовой считает, что «Спартак» разгромил «Химки» из-за отсутствия Абаскаля

23 октября 2022, 22:14
7

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу московской команды над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Мы прогнозировали победу «Спартака», но не в пять голов. Гильермо Абаскаля не было, и команда раскрепостилась, но по игре «Химки» не заслуживали такого счета. Они владели преимуществом большую часть времени. Только благодаря Александру Селихову «Спартак» не пропустил.

Но «Химки» пропустили первый гол на первых минутах, потом дурачились в эпизоде со вторым голом. А в конце они поплыли, потому что никакой разницы нет – что три пропускать, что пять», – сказал Мостовой.

  • Абаскаль пропустил матч с «Химками» из-за дисквалификации.
  • Тренер «Спартака» устроил в прошлом матче стычку с Владимиром Федотовым из ЦСКА.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Ziklop
1666555831
статья и заголовок, несоответствие!
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RusPlan
1666556046
Сказочный *******! Какое преимущество Химок? Причем тут Абаскаль? Опять себя на его место продвигает...
Ответить
Марк Аврелий!
1666566027
Мостовой изощряется...
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Красногвардейчик
1666584824
Без физрука крикливого, действительно лучше сыграли
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nik55
1666588390
очередной высер Мостового
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koli4ka
1666588775
да экспЭртище Мостовой всё ниже и ниже плинтуса опускается,старость-не радость,однако...
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