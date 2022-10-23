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    «ЦСКА полностью провалил второй тайм». Кузнецов недоволен командой в матче с «Оренбургом»

    Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между москвичами и «Оренбургом» (2:2).

    «Первый тайм матча в «Оренбурге» вроде ничего был – и по движению, и по переходу из обороны в атаку, и по созданию моментов.

    Второй тайм – полный провал ЦСКА. Полнейший! Ничего не получалось. Защитники стояли далеко, не поджимали. Центра поля не было. Комбинационной игры не было. Ничего не было. Хотя могли выиграть после момента, который имел Иван Обляков – попади он в дальний угол. Но по второму тайму ЦСКА не заслуживал победу», – сказал Кузнецов.

    • ЦСКА не побеждает 4 матча подряд.
    • Следующий соперник – «Локомотив».
    • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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