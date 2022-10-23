Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «ЦСКА полностью провалил второй тайм». Кузнецов недоволен командой в матче с «Оренбургом»

«ЦСКА полностью провалил второй тайм». Кузнецов недоволен командой в матче с «Оренбургом»

23 октября 2022, 19:55
2

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между москвичами и «Оренбургом» (2:2).

«Первый тайм матча в «Оренбурге» вроде ничего был – и по движению, и по переходу из обороны в атаку, и по созданию моментов.

Второй тайм – полный провал ЦСКА. Полнейший! Ничего не получалось. Защитники стояли далеко, не поджимали. Центра поля не было. Комбинационной игры не было. Ничего не было. Хотя могли выиграть после момента, который имел Иван Обляков – попади он в дальний угол. Но по второму тайму ЦСКА не заслуживал победу», – сказал Кузнецов.

  • ЦСКА не побеждает 4 матча подряд.
  • Следующий соперник – «Локомотив».
  • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

Еще по теме:
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство» 3
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА 1
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оренбург Кузнецов Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA57
1666561023
Да, прогресса в игре вообще не видно!
Ответить
Dominator777
1666598944
ЦСКА с этим составом показывает максимум, на что способен.
Ответить
Главные новости
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
2
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
4
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
5
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
5
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
10
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
9
Все новости
Все новости
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
3
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
3
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
2
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
10
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
5
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
23
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
6
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+