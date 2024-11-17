Круговой выступил с благодарностью в адрес Брунея

Защитник сборной России Данил Круговой прокомментировал победу над Брунеем (11:0).

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Валерия Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

– Как оценишь уровень Брунея?

– 90% времени команда была почти без мяча, так что очень тяжело оценивать их игру. Могу лишь отдать должное, что они бились до конца и не завершили матч досрочно.

– Удар Брунея с центра поля – случайность или домашняя заготовка?

– Я думаю, это их заготовочка была. Потому что они что-то там разговаривали. Решили проверить Агкацева.

– В чем разница между играми с Сербией и Брунеем?

– Да нет такого. Раньше ведь тоже с Сан-Марино и Мальтой играли – также выигрывали крупно. Кого руководство смогло нам найти, с теми мы и играем.

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