Круговой выступил с благодарностью в адрес Брунея

Защитник сборной России Данил Круговой прокомментировал победу над Брунеем (11:0).
- Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.
- Команда Валерия Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
- Следующий соперник – Сирия (19 ноября).
– Как оценишь уровень Брунея?
– 90% времени команда была почти без мяча, так что очень тяжело оценивать их игру. Могу лишь отдать должное, что они бились до конца и не завершили матч досрочно.
– Удар Брунея с центра поля – случайность или домашняя заготовка?
– Я думаю, это их заготовочка была. Потому что они что-то там разговаривали. Решили проверить Агкацева.
– В чем разница между играми с Сербией и Брунеем?
– Да нет такого. Раньше ведь тоже с Сан-Марино и Мальтой играли – также выигрывали крупно. Кого руководство смогло нам найти, с теми мы и играем.
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