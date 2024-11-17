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    Круговой выступил с благодарностью в адрес Брунея

    Защитник сборной России Данил Круговой прокомментировал победу над Брунеем (11:0).

    • Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.
    • Команда Валерия Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
    • Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

    – Как оценишь уровень Брунея?

    – 90% времени команда была почти без мяча, так что очень тяжело оценивать их игру. Могу лишь отдать должное, что они бились до конца и не завершили матч досрочно.

    – Удар Брунея с центра поля – случайность или домашняя заготовка?

    – Я думаю, это их заготовочка была. Потому что они что-то там разговаривали. Решили проверить Агкацева.

    – В чем разница между играми с Сербией и Брунеем?

    – Да нет такого. Раньше ведь тоже с Сан-Марино и Мальтой играли – также выигрывали крупно. Кого руководство смогло нам найти, с теми мы и играем.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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