Круговой: «Карпин просил не издеваться над Брунеем»

Защитник сборной России Данил Круговой прокомментировал победу над Брунеем (11:0).

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

«Понятно, что самая главная цель была не забить много голов, а показать, что тренировали. Думаю, моментами получалось, даже неплохо. Всегда есть к чему стремиться, но, думаю, Валерий Георгиевич доволен.

В перерыве не было «пихача». Он просто сказал держать концентрацию – не придумывать ничего и не издеваться», – сказал Круговой.

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