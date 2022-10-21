Петржела допустил, что Дзюба не хочет жить в России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, почему форвард «Адана Демирспора» Артем Дзюба решил продолжить карьеру в Турции.

«Не знаю, насколько Дзюба большой патриот своей страны. Допускаю, что он мог специально не рассматривать предложения из РПЛ, чтобы уехать из России.

Если Артем после провала в Турции не вернется в РПЛ, значит, он не хочет жить в России», – сказал Петржела.