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    Петржела допустил, что Дзюба не хочет жить в России

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, почему форвард «Адана Демирспора» Артем Дзюба решил продолжить карьеру в Турции.

    «Не знаю, насколько Дзюба большой патриот своей страны. Допускаю, что он мог специально не рассматривать предложения из РПЛ, чтобы уехать из России.

    Если Артем после провала в Турции не вернется в РПЛ, значит, он не хочет жить в России», – сказал Петржела.

    • 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.

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    Источник: Sport24

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