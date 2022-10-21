Петржела допустил, что Дзюба не хочет жить в России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, почему форвард «Адана Демирспора» Артем Дзюба решил продолжить карьеру в Турции.
«Не знаю, насколько Дзюба большой патриот своей страны. Допускаю, что он мог специально не рассматривать предложения из РПЛ, чтобы уехать из России.
Если Артем после провала в Турции не вернется в РПЛ, значит, он не хочет жить в России», – сказал Петржела.
- 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
- Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.
Источник: Sport24