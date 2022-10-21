Семин назвал главную проблему «Локомотива» на старте сезона

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о проблемах столичного клуба.

— В чем главная проблема «Локомотива»?

— Физическое состояние. Подготовка к чемпионату была...

— Провалена?

— По всей видимости, да. Ведь команда играла всего 60-70 минут, а потом останавливалась.

— Сейчас виден какой-то прогресс?

— За счет постоянных матчей в чемпионате и на Кубок футболисты, думаю, должны прибавить. Надеюсь, доберут кондиции через игры. Сейчас в принципе уже выглядят неплохо. Но к старту сезона оказались просто не готовы...