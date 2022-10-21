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    Семин назвал главную проблему «Локомотива» на старте сезона

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о проблемах столичного клуба.

    — В чем главная проблема «Локомотива»?

    — Физическое состояние. Подготовка к чемпионату была...

    — Провалена?

    — По всей видимости, да. Ведь команда играла всего 60-70 минут, а потом останавливалась.

    — Сейчас виден какой-то прогресс?

    — За счет постоянных матчей в чемпионате и на Кубок футболисты, думаю, должны прибавить. Надеюсь, доберут кондиции через игры. Сейчас в принципе уже выглядят неплохо. Но к старту сезона оказались просто не готовы...

    • «Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра 8 октября.
    • Команда идет на 13-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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