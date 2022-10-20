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  • Семак объяснил обратную замену Мостового в игре с «Крыльями Советов»

Семак объяснил обратную замену Мостового в игре с «Крыльями Советов»

20 октября 2022, 23:27
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему решил убрать с поля полузащитника Андрея Мостового.

  • Футболист вышел на замену на 61-й минуте.
  • На 83-й минуте его поменяли на Густаво Мантуана.
  • Мостовой высказал претензии Семаку и ушел в раздевалку.
  • «Зенит» победил «Крылья» – 2:1.

«Мостовой хотел спросить, почему его заменили. Думаю, такие вещи нужно решать в раздевалке.

Что касается замены, то у нас была дилемма: заменить Малкома или Андрея. Мостовой вышел не так хорошо, как хотелось бы, поэтому Мантуан вышел вместо него.

Обратная замена – это достаточно обидно, но такие моменты нужно понимать и принимать.

Невозможно подстраиваться под всех, поэтому мы ставим во главу угла игру и результат команды. Игроки, будучи живыми людьми, реагируют по-разному», – заявил Семак.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Крылья Советов Мостовой Андрей Семак Сергей
Комментарии (7)
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житель СПб
1666299316
Не понравилось - но бывает...
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setappeact
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paracetamol
1666301259
Дурак ты, Семак! Психолог-воспитатель, мля!
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Artemka444
1666301829
Можно было и Малколма заменить!!!
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edw7777
1666329692
Я против таких замен. Тренер в таких случаях виноват больше, чем футболист. Куда же раньше смотрел когда выпускал на замену?
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zigbert
1666338662
Конечно Мостовому неприятна такая замена но тренеру видней.
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ZENIT-59
1666348756
С моей точки зрения Любой тренер должен делать обратную замену только в случае травмы игрока , или чего-то сверхнеобходимого.В данном случае Семак должен был хорошо подумать,а затем делать перестановки.Не учитывая психологию иерока, настоевшегося на игру и тут же заменённого-верх непрофессионализма! Мостовой теперь может потерять психологическую уверенность-боязнь,что с ним могут так ещё и ещё.Очень жаль, что Семак этого не знает
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