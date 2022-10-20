Семак объяснил обратную замену Мостового в игре с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему решил убрать с поля полузащитника Андрея Мостового.

Футболист вышел на замену на 61-й минуте.

На 83-й минуте его поменяли на Густаво Мантуана.

Мостовой высказал претензии Семаку и ушел в раздевалку.

«Зенит» победил «Крылья» – 2:1.

«Мостовой хотел спросить, почему его заменили. Думаю, такие вещи нужно решать в раздевалке.

Что касается замены, то у нас была дилемма: заменить Малкома или Андрея. Мостовой вышел не так хорошо, как хотелось бы, поэтому Мантуан вышел вместо него», – объяснил Семак.