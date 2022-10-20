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    Семак объяснил обратную замену Мостового в игре с «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему решил убрать с поля полузащитника Андрея Мостового.

    • Футболист вышел на замену на 61-й минуте.
    • На 83-й минуте его поменяли на Густаво Мантуана.
    • Мостовой высказал претензии Семаку и ушел в раздевалку.
    • «Зенит» победил «Крылья» – 2:1.

    «Мостовой хотел спросить, почему его заменили. Думаю, такие вещи нужно решать в раздевалке.

    Что касается замены, то у нас была дилемма: заменить Малкома или Андрея. Мостовой вышел не так хорошо, как хотелось бы, поэтому Мантуан вышел вместо него», – объяснил Семак.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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