«Ничего сказать нельзя?» Президент «Урала» считает несправедливой дисквалификацию Федотова и Абаскаля

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.
- Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
- В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
- В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.
«Считаю, наказание несправедливо. Эмоционально сказали, претензий друг к другу нет, руки пожали. У нас, получается, ничего сказать нельзя?
Ничего страшного не произошло. Футбола без эмоций не бывает. Вспомните, как Тедеско запрыгивал на Гончаренко. Никого же не дисквалифицировали.
Федотова, в отличие от Абаскаля, я знаю очень хорошо. Он спокойный парень, теперь вот должен игру пропустить – это неправильно. Обычная перепалка», – сказал Иванов.
Источник: «Матч ТВ»