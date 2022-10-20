«Ничего сказать нельзя?» Президент «Урала» считает несправедливой дисквалификацию Федотова и Абаскаля

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Считаю, наказание несправедливо. Эмоционально сказали, претензий друг к другу нет, руки пожали. У нас, получается, ничего сказать нельзя?

Ничего страшного не произошло. Футбола без эмоций не бывает. Вспомните, как Тедеско запрыгивал на Гончаренко. Никого же не дисквалифицировали.

Федотова, в отличие от Абаскаля, я знаю очень хорошо. Он спокойный парень, теперь вот должен игру пропустить – это неправильно. Обычная перепалка», – сказал Иванов.