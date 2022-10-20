Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Врач ЦСКА прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами

    Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о травмах у игроков команды.

    «Игру с «Торпедо» пропускают Мойзес, Карраскаль и Виллиан Роша. По анализам, которые мы видели сразу после окончания игры со «Спартаком», есть признаки неокончательного восстановления, сейчас делаем всe, чтобы игроки вернулись в строй.

    Константин Кучаев и Бруно Фукс достаточно давно индивидуально работают на поле в достаточно неплохой интенсивности. У каждого своя динамика восстановления. Будем оценивать их физические кондиции перед матчем с «Оренбургом».

    Игорь Дивеев проходит восстановление в плановом порядке, Адольфо Гайч ощутил перед матчем лeгкое недомогание», – сообщил Безуглов.

    Новости по теме
    Абаскаль и Федотов прибыли на заседание КДК. Тренер ЦСКА показал фото, как пожал руку испанцу после дерби
    Кукуян рассудит «Локомотив» и «Динамо», Кукуляк обслужит матч «Зенит» – «Сочи» и другие назначения 14-го тура РПЛ
    Чернов прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА – «Спартак» 3
    Источник: телеграм-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11