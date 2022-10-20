Врач ЦСКА прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о травмах у игроков команды.

«Игру с «Торпедо» пропускают Мойзес, Карраскаль и Виллиан Роша. По анализам, которые мы видели сразу после окончания игры со «Спартаком», есть признаки неокончательного восстановления, сейчас делаем всe, чтобы игроки вернулись в строй.

Константин Кучаев и Бруно Фукс достаточно давно индивидуально работают на поле в достаточно неплохой интенсивности. У каждого своя динамика восстановления. Будем оценивать их физические кондиции перед матчем с «Оренбургом».

Игорь Дивеев проходит восстановление в плановом порядке, Адольфо Гайч ощутил перед матчем лeгкое недомогание», – сообщил Безуглов.