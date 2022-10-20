Крестинин сравнил сборную России с топ-командами Азии

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин высказался об уровне национальной команды России на фоне азиатских сборных.

– За годы работы в Киргизии ваша команда играла против Австралии, Южной Кореи, Японии. Нынешний уровень сборной России сопоставим с грандами Азиатской конфедерации футбола?

– Конечно. С одной стороны, вы можете сказать, что у России люди не играют в АПЛ и Бундеслиге, как у австралийцев, японцев или корейцев. Но игры, которые футболисты проводят в российском чемпионате, достаточно высокого уровня.

Взять ту же Австралию. У них есть футболисты высочайшего уровня, но многие игроки выступают в чемпионате Австралии, и он заметно уступает российской Премьер-лиге. Получается, что средний уровень России выше уровня Австралии.

В России многие люди способны играть за рубежом и не выступают там только по понятным причинам. Команды из первой пятeрки играли в Лиге чемпионов, игроки оттуда участвовали в чемпионате мира. Так что я уверен, что Россия на одном уровне с Австралией, Японией и Южной Кореей.

Однозначно, что российские клубы боролись бы за победу в азиатской Лиге чемпионов, а сборная была бы в числе фаворитов Кубка Азии. Никто не даст гарантии, что Россия бы везде выигрывала, но за первые места борьба была бы точно.

– Стоит ли России думать об этом переходе?

– Я не внутри ситуации, поэтому не имею права говорить, не зная всех деталей. Да, я болельщик сборной России, кроме тех случаев, когда выступают спортсмены из Киргизии, но рассуждать с трибун я не привык.