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    Крестинин сравнил сборную России с топ-командами Азии

    Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин высказался об уровне национальной команды России на фоне азиатских сборных.

    – За годы работы в Киргизии ваша команда играла против Австралии, Южной Кореи, Японии. Нынешний уровень сборной России сопоставим с грандами Азиатской конфедерации футбола?

    – Конечно. С одной стороны, вы можете сказать, что у России люди не играют в АПЛ и Бундеслиге, как у австралийцев, японцев или корейцев. Но игры, которые футболисты проводят в российском чемпионате, достаточно высокого уровня.

    Взять ту же Австралию. У них есть футболисты высочайшего уровня, но многие игроки выступают в чемпионате Австралии, и он заметно уступает российской Премьер-лиге. Получается, что средний уровень России выше уровня Австралии.

    В России многие люди способны играть за рубежом и не выступают там только по понятным причинам. Команды из первой пятeрки играли в Лиге чемпионов, игроки оттуда участвовали в чемпионате мира. Так что я уверен, что Россия на одном уровне с Австралией, Японией и Южной Кореей.

    Однозначно, что российские клубы боролись бы за победу в азиатской Лиге чемпионов, а сборная была бы в числе фаворитов Кубка Азии. Никто не даст гарантии, что Россия бы везде выигрывала, но за первые места борьба была бы точно.

    – Стоит ли России думать об этом переходе?

    – Я не внутри ситуации, поэтому не имею права говорить, не зная всех деталей. Да, я болельщик сборной России, кроме тех случаев, когда выступают спортсмены из Киргизии, но рассуждать с трибун я не привык.

    • Сборная России уже пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
    • Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Metaratings

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