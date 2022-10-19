Мостовой: «Для меня Абаскаль остается неизвестным. Без него «Спартак» был, есть и будет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой вновь раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Для меня Абаскаль, как и оставался неизвестным, так и останется. Я свое мнение не меняю. Я же говорил конкретно не про него, а про ситуацию, когда людей берут из ниоткуда и назначают в такие клубы, как «Спартак».

У клуба своя история и свои легенды. Без Абаскаля «Спартак» был, есть и будет всегда», – сказал Мостовой.