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    Мостовой: «Для меня Абаскаль остается неизвестным. Без него «Спартак» был, есть и будет»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой вновь раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

    «Для меня Абаскаль, как и оставался неизвестным, так и останется. Я свое мнение не меняю. Я же говорил конкретно не про него, а про ситуацию, когда людей берут из ниоткуда и назначают в такие клубы, как «Спартак».

    У клуба своя история и свои легенды. Без Абаскаля «Спартак» был, есть и будет всегда», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: Betonmobile

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