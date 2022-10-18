Дзюба впервые с августа вышел в старте «Демирспора». Он не забил клубу из третьего дивизиона Турции

Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе «Демирспора» на матч 1/64 финала Кубка Турции против «Адыямана» (5:0) из третьего дивизиона Турции.

Дзюба впервые с августа появился в старте «Демирспора». Он провел на поле 55 минут и не отметился результативными действиями.

Примечательно, что после замены Дзюбы «Демирспор» забил четыре мяча.