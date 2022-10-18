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    Дзюба впервые с августа вышел в старте «Демирспора». Он не забил клубу из третьего дивизиона Турции

    Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе «Демирспора» на матч 1/64 финала Кубка Турции против «Адыямана» (5:0) из третьего дивизиона Турции.

    Дзюба впервые с августа появился в старте «Демирспора». Он провел на поле 55 минут и не отметился результативными действиями.

    Примечательно, что после замены Дзюбы «Демирспор» забил четыре мяча.

    • Россиянин перешел в «Адана Демирспор» в августе как свободный агент.
    • В сезоне Суперлиги у Дзюбы 4 матча, гол.
    • 34-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1473

      koli4ka 12 минут назад

      по ходу домой форвард соскучился....

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