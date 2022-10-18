Тарханов: «За что дисквалифицировать Федотова? Клоун – это профессия»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов считает, что КДК не должен дисквалифицировать главного тренера московского клуба Владимира Федотова по итогам дерби со «Спартаком» (2:2).

Федотов оскорбил тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве: «Езжай домой, *** клоун».

Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

Во время матча Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

– Не знаю, что там увидели такого. Абаскаль же там первый начал. А Федотов наверное уже просто что-то ответил.

Трудно точно говорить про это. Федотов и сам не заметил, как это сказал наверное. Все его мысли были о футболе. Он же человек, может что-то вырвалось. Но все его мысли были о команде.

– Нужно ли Абаскаля тогда приглашать на заседание КДК?

– Нужно двоих тогда приглашать. Чтобы они во всем разобрались и пожали друг другу руки, а после разошлись хорошими друзьями.

– Справедлива ли будет дисквалификация Федотова?

– Не думаю, что это произойдет. Один сказал что-то, другой сказал что-то, да и все. Нет, о дисквалификации тут речи не идет. Справедливо это точно не будет. За что тут дисквалифицировать то?

– Федотов назвал Абаскаля «клоуном».

– Это же слово нельзя назвать оскорбительным. Так называют клоунов, они же никто не обижаются. Это же профессия.