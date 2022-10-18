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    Тарханов: «За что дисквалифицировать Федотова? Клоун – это профессия»

    Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов считает, что КДК не должен дисквалифицировать главного тренера московского клуба Владимира Федотова по итогам дерби со «Спартаком» (2:2).

    • Федотов оскорбил тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве: «Езжай домой, *** клоун».
    • Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Во время матча Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

    – Не знаю, что там увидели такого. Абаскаль же там первый начал. А Федотов наверное уже просто что-то ответил.

    Трудно точно говорить про это. Федотов и сам не заметил, как это сказал наверное. Все его мысли были о футболе. Он же человек, может что-то вырвалось. Но все его мысли были о команде.

    – Нужно ли Абаскаля тогда приглашать на заседание КДК?

    – Нужно двоих тогда приглашать. Чтобы они во всем разобрались и пожали друг другу руки, а после разошлись хорошими друзьями.

    – Справедлива ли будет дисквалификация Федотова?

    – Не думаю, что это произойдет. Один сказал что-то, другой сказал что-то, да и все. Нет, о дисквалификации тут речи не идет. Справедливо это точно не будет. За что тут дисквалифицировать то?

    – Федотов назвал Абаскаля «клоуном».

    – Это же слово нельзя назвать оскорбительным. Так называют клоунов, они же никто не обижаются. Это же профессия.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 21:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1162

      шахта Заполярная 1 час назад

      Тарханов, а если подойдет к тебе такой вот федот и скажет, что ты клоун. Ты не обидишься. Так ты клоун или тренер

      3
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      Рейтинг: +17232

      paracetamol 1 час назад

      Клоун - профессия, основанная Зеленским!

      0
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      Рейтинг: +66

      Клон Лосяша 2 часа назад

      Как бы пищевик не дулся п-у-у-у, а чемпионом он не будет! Пукнет...с шахтёром...а, короче, обосрётся, шахтёр...

      0
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      Рейтинг: +1162

      шахта Заполярная > Клон Лосяша 1 час назад

      Ну и глуп ты олень.

      4
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