Тарханов: «За что дисквалифицировать Федотова? Клоун – это профессия»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов считает, что КДК не должен дисквалифицировать главного тренера московского клуба Владимира Федотова по итогам дерби со «Спартаком» (2:2).
- Федотов оскорбил тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве: «Езжай домой, *** клоун».
- Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
- Во время матча Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.
– Не знаю, что там увидели такого. Абаскаль же там первый начал. А Федотов наверное уже просто что-то ответил.
Трудно точно говорить про это. Федотов и сам не заметил, как это сказал наверное. Все его мысли были о футболе. Он же человек, может что-то вырвалось. Но все его мысли были о команде.
– Нужно ли Абаскаля тогда приглашать на заседание КДК?
– Нужно двоих тогда приглашать. Чтобы они во всем разобрались и пожали друг другу руки, а после разошлись хорошими друзьями.
– Справедлива ли будет дисквалификация Федотова?
– Не думаю, что это произойдет. Один сказал что-то, другой сказал что-то, да и все. Нет, о дисквалификации тут речи не идет. Справедливо это точно не будет. За что тут дисквалифицировать то?
– Федотов назвал Абаскаля «клоуном».
– Это же слово нельзя назвать оскорбительным. Так называют клоунов, они же никто не обижаются. Это же профессия.