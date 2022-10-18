Тарханов: «За что дисквалифицировать Федотова? Клоун – это профессия»

Тарханов, а если подойдет к тебе такой вот федот и скажет, что ты клоун. Ты не обидишься. Так ты клоун или тренер
Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов считает, что КДК не должен дисквалифицировать главного тренера московского клуба Владимира Федотова по итогам дерби со «Спартаком» (2:2).
- Федотов оскорбил тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве: «Езжай домой, *** клоун».
- Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
- Во время матча Федотов обматерил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.
– Не знаю, что там увидели такого. Абаскаль же там первый начал. А Федотов наверное уже просто что-то ответил.
Трудно точно говорить про это. Федотов и сам не заметил, как это сказал наверное. Все его мысли были о футболе. Он же человек, может что-то вырвалось. Но все его мысли были о команде.
– Нужно ли Абаскаля тогда приглашать на заседание КДК?
– Нужно двоих тогда приглашать. Чтобы они во всем разобрались и пожали друг другу руки, а после разошлись хорошими друзьями.
– Справедлива ли будет дисквалификация Федотова?
– Не думаю, что это произойдет. Один сказал что-то, другой сказал что-то, да и все. Нет, о дисквалификации тут речи не идет. Справедливо это точно не будет. За что тут дисквалифицировать то?
– Федотов назвал Абаскаля «клоуном».
– Это же слово нельзя назвать оскорбительным. Так называют клоунов, они же никто не обижаются. Это же профессия.