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    Власти Башкирии финансово помогут «Уфе»

    Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов прокомментировал ситуацию с возможным закрытием «Уфы» после Нового года.

    «Республика Башкортостан 12 лет финансирует клуб за счет внебюджетных источников. В 2022 году финансирование клуба осуществляется, в том числе, за счет бюджета республики.

    Учредители «Уфы» и генеральный директор принимают решения самостоятельно и не всегда согласуют их с Министерством спорта. Несмотря на это, мы неоднократно отмечали свою заинтересованность в развитии футбола, в том числе профессионального.

    В связи с этим отмечаем, что до конца текущего года планируется оказать дополнительную финансовую поддержку клубу также за счет внебюджетных источников для продолжения участия клуба в чемпионате. Поддержка клуба будет продолжена», – заявил Хабибов.

    • «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам прошлого сезона.
    • В Первой лиге команда набрала 16 очков в 14 турах и идет на 13-м месте в таблице.

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    Источник: Metaratings

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