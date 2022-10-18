Власти Башкирии финансово помогут «Уфе»

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов прокомментировал ситуацию с возможным закрытием «Уфы» после Нового года.

«Республика Башкортостан 12 лет финансирует клуб за счет внебюджетных источников. В 2022 году финансирование клуба осуществляется, в том числе, за счет бюджета республики.

Учредители «Уфы» и генеральный директор принимают решения самостоятельно и не всегда согласуют их с Министерством спорта. Несмотря на это, мы неоднократно отмечали свою заинтересованность в развитии футбола, в том числе профессионального.

В связи с этим отмечаем, что до конца текущего года планируется оказать дополнительную финансовую поддержку клубу также за счет внебюджетных источников для продолжения участия клуба в чемпионате. Поддержка клуба будет продолжена», – заявил Хабибов.