«Уфа» может закрыться после Нового года. Сотрудникам клуба уже сообщили о сокращениях

Финансовые проблемы «Уфы» усугубляются.
В связи с этим уже в начале 2023 года клуб может прекратить свое существование.
Многие сотрудники «Уфы» и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца.
«С сегодняшнего числа всем сотрудникам клуба, в том числе и мне, выдали уведомление о сокращении», – подтвердил генеральный директор Шамиль Газизов.
- «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам прошлого сезона.
- В Первой лиге команда набрала 16 очков в 14 турах и идет на 13-м месте в таблице.
Источник: «РБ Спорт»