Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Уфа» может закрыться после Нового года. Сотрудникам клуба уже сообщили о сокращениях

    Финансовые проблемы «Уфы» усугубляются.

    В связи с этим уже в начале 2023 года клуб может прекратить свое существование.

    Многие сотрудники «Уфы» и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца.

    «С сегодняшнего числа всем сотрудникам клуба, в том числе и мне, выдали уведомление о сокращении», – подтвердил генеральный директор Шамиль Газизов.

    • «Уфа» вылетел из РПЛ по итогам прошлого сезона.
    • В Первой лиге команда набрала 16 очков в 14 турах и идет на 13-м месте в таблице.

    Новости по теме
    Газизов прояснил ситуацию с возможным закрытием «Уфы» после Нового года
    «Загадка века». Ортис из «Уфы» не забил «Родине» с линии вратарской 4
    Первая лига. «Уфа» дома уступила «Родине» Парфенова, играя с 39-й минуты в большинстве
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11