«Уфа» может закрыться после Нового года. Сотрудникам клуба уже сообщили о сокращениях

Финансовые проблемы «Уфы» усугубляются.

В связи с этим уже в начале 2023 года клуб может прекратить свое существование.

Многие сотрудники «Уфы» и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца.

«С сегодняшнего числа всем сотрудникам клуба, в том числе и мне, выдали уведомление о сокращении», – подтвердил генеральный директор Шамиль Газизов.