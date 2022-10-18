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    Семин: «Камано меня не знает? И что?»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слова форварда московского клуба Франсуа Камано.

    Отвечая на вопрос о возможном возвращении Семина в «Локомотива» гвинеец заявил, что не знает такого тренера.

    «Камано меня не знает? И что? Ну и что тут такого? Слушайте, хотите провоцировать? Как считаете нужным так и ответьте. Задавайте вопросы про футбол», — сказал Семин.

    • «Локо» 8 октября уволил Йозефа Циннбауэра.
    • Под его руководством команда опустилась в зону стыков РПЛ.
    • Семин не работает с клубе с мая 2020 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      dragoff 2 часа назад

      походу у наших журналистов осеннее обострение, все в поисках скандалов и интриг.. Палыч молодец - не повелся и послал подальше желторотого

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