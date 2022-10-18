Семин: «Камано меня не знает? И что?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слова форварда московского клуба Франсуа Камано.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении Семина в «Локомотива» гвинеец заявил, что не знает такого тренера.

«Камано меня не знает? И что? Ну и что тут такого? Слушайте, хотите провоцировать? Как считаете нужным так и ответьте. Задавайте вопросы про футбол», — сказал Семин.